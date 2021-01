“Si el Gobierno no interviene Formosa, puede terminar como Catamarca con el caso María Soledad” – NCN

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, afirmó que en Formosa “se dan todas las características para una intervención federal” y advirtió que si esto no ocurre, “puede terminar de la peor manera”. “Si el Gobierno nacional no interviene, se van a profundizar las restricciones a la libertad y puede terminar como Catamarca con el Caso María Soledad o como otros casos en Santiago del Estero y cosas así. Me parece que tienen que tomar cartas en el asunto. Alberto Fernández debería ponerse a la cabeza de eso”, aseveró.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, sostuvo que “sin la intervención del Gobierno nacional, Formosa va a estallar el día que haya un hecho aberrante, como una muerte o algo de ese tipo, y me parece que no deberíamos esperar a que ocurra eso”. Lamentó que “el Partido Justicialista salió a avalarlo” y que “Alberto Fernández ha dicho que es un gran gobernador”, por lo que consideró que “acá el problema más grande lo tenemos ya no con Gildo Insfrán sino con la complicidad de Alberto Fernández y su gobierno con Gildo Insfrán”.

“El foco hay que ponerlo en el Gobierno nacional. El que puede resolver esto es el Gobierno nacional”, subrayó.