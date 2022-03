«Si es voluntaria, la suba de la edad jubilatoria no es mala idea»

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, se refirió a la posibilidad de un aumento en la edad jubilatoria y adelantó que acompañaría la propuesta en caso de que sea «voluntaria» para el trabajador.

«En la medida que sea voluntaria y haya fondos para sostenerlo, me parece que no es una mala idea, habrá que debatirla en los ámbitos correspondientes. No es una cuestión para negarla de ninguna forma, hay que contemplarla», sostuvo.

El debate ganó relevancia en los últimos días en el marco del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es que, más allá del compromiso del presidente Alberto Fernández de no reforma laboral y no reforma previsional, uno de los puntos a considerar podría ser un aumento en la edad requerida para acceder a la jubilación.

Sobre ese punto, Rodríguez aseguró que es una temática que «hace tiempo se está discutiendo, más allá del acuerdo con el Fondo porque hay cuestiones que contemplar: ha crecido la expectativa de vida y se extiende en el tiempo la capacidad de trabajo de hombres y mujeres”.

En diálogo con AM 750, el secretario general de UPCN se refirió al acuerdo con el FMI en términos generales, al que evaluó como «la salida posible» al problema de la deuda que afronta el país con el organismo internacional.

Y advirtió: “La economía argentina no se soluciona sólo con el acuerdo porque hay variables distorsionadas y preocupan fronteras para adentro”, cerró en una entrevista con el programa Toma y Daca.

Respecto al rechazo de un sector del Frente de Todos, Rodríguez dijo que cree que «la postura de La Cámpora es desacertada» pero también fue muy crítico de todo el arco político. «Falta liderazgo político en oficialismo y oposición», opinó.

“El gran problema que tenemos es la falta de liderazgo político. Tanto en la oposición como en el oficialismo. En este momento se requiere un liderazgo y una homogeneidad de pensamiento político. Esto es lo que está fallando”, amplió.