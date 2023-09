Si ganan las elecciones, los laboristas buscarán reescribir el acuerdo del Brexit

El líder de la oposición británica, Keir Starmer, prometió que, si el Partido Laborista gana las próximas elecciones generales, buscará un acuerdo del Brexit «mucho mejor» con la Unión Europea (UE), una posibilidad que Bruselas siempre descartó pese a las disputas internas abiertas en Reino Unido en estos últimos años.

El dirigente opositor descartó descartó volver a unirse a la unión aduanera, al mercado único o a la UE.

No obstante, criticó el acuerdo suscrito en 2021 por el entonces primer ministro, el conservador Boris Johnson, ya que lo considera «demasiado débil».

Asimismo, confía en lograr algún tipo de cambio en la revisión prevista para el año 2025.

Labour will improve our relationship with Europe and make Brexit work for Britain.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 18, 2023