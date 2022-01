Tras una semana insistiendo en la salida pacífica al conflicto en Ucrania, la Unión Europea ha elevado el tono este lunes contra Rusia: «Si la diplomacia falla, estamos muy avanzados en la respuesta a una agresión». Así ha verbalizado la advertencia el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, que ha añadido que la UE está lista para tomar medidas «rápidas», «decisivas» y coordinadas internacionalmente si finalmente Rusia invade Ucrania.

En un marco de creciente tensión internacional, el alto Representante de la UE se ha reunido con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El encuentro también ha servido para que los Veintisiete tomen dos decisiones importantes: por un lado, no reducirán el personal de su Embajada en Kiev, a diferencia de lo que se especulaba que iban a hacer Estados Unidos y Reino Unido y por otro, la Unión lanzará un un nuevo paquete de ayudas a Ucrania para reducir los efectos del conflicto con Rusia.

«La acumulación militar rusa en Ucrania y el intento de Rusia de crear líneas divisorias en nuestro continente socavan los cimientos y principios básicos sobre los que se construye la seguridad europea y traen recuerdos oscuros«, ha abundado Borrell a la prensa de Bruselas para justificar los movimientos.

Asímismo, el jefe de la diplomacia europea ha reconocido que la UE ha sido consultada por Washington sobre la respuesta escrita que EEUU enviará a Rusia acerca de la seguridad en Europa del Este y que los ministros reunidos este mediodía han discutido con el propio Blinken su contenido.

Presencia de la OTAN, Rusia y EE UU HENAR DE PEDRO

Declaraciones previas a la reunión

Antes de la cita, Borrell ya anticipaba lo acordado marcando distancias con la estrategia adoptada por el EE UU y el Reino Unido de retirar a algunos miembros del personal de su embajada en Ucrania. «No vamos a hacer lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que debamos dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania y salir”, ha comentado al respecto ante los periodistas.

El alto representante negaba, además, la necesidad de evacuar a ciudadanos europeos de Ucrania. De hecho, incluso ha negado que Estados Unidos haya comenzado a llevar esta retirada a cabo y ha asegurado que el secretario de Estado Blinken les ha explicado que quienes van a salir de esencial son «personal no esencial, no crítico».

Aunque entonces Borrell también reconocía que no existía «ninguna decisión al respecto, a menos que el secretario Blinken» les diera «información que justifique este movimiento”. Todavía se desconoce qué otra información se ha tratado en la reunión a la que ha asistido, por videoconferencia, Antony Blinken- que el pasado viernes mantuvo un encuentro con el ministro de exteriores ruso, Serguei Lavrov.