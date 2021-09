«Si me preguntas a mi entre bajar a los jubilados o bajarle a las organizaciones que cortan calles, no dudaría mucho» – NCN

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Alfredo Schiavoni fue entrevistado en radio y se refirió a diferentes temas de la actualidad política y económica del país.

Sobre la Ley de Presupuesto 2022 sostuvo que «Es difícil pensar que lo expresado en el presupuesto 2022 sea verificado en la realidad, porque parte de supuestos que a todas luces, no son ciertos. Prevé de una inflación del 33 %, mientras que las consultoras privadas estiman que será superior al 42 %, así como el presupuesto actual estimaba una inflación de un 29 % y ya estamos llegando a un 50 %. También prevé un dólar oficial para diciembre del año 2022 de $ 131. Tiene un aumento encubierto de la presión fiscal, un incremento del 1% en la recaudación de impuestos. Entendemos que lo que menos necesita la gente, es que le aumenten los impuestos«.

Sobre los cambios en el ministerio de agroindustria opinó que «hay que eliminar y/o disminuir las retenciones y cepos para el sector agroindustrial y de economías regionales. En tanto la visión del gobierno central sobre la actividad agroindustrial, que es la actividad que mas divisas genera, no cambie; pueden poner el ministro que quieran, pueden dibujar las partidas que quieran, el resultado será el mismo«.

Sobre el déficit fiscal determinó que «no recortaría a los jubilados como hizo el actual gobierno, es una perversidad. No subiría impuestos, eso es imposible. Ayer nosotros vimos una marcha de diferentes sectores sociales, cortando calles reclamando aumentos. Si me preguntas a mi entre bajar a los jubilados o bajarle a las organizaciones que cortan calles, no dudaría mucho. No es un trabajo ir a cortar una calle, no es productivo«.