PASO 2021 – Ocaña: «Si no hay internas no tiene sentido»

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “las PASO deben realizarse sólo en aquellos distritos donde haya listas partidarias que compitan entre sí” y agregó que “si no hay internas entre los partidos no tiene sentido organizar una PASO como en 2019”.

En declaraciones a FM Milenium, Ocaña expresó que “las PASO es un mecanismo interesante para mejorar la representación de los partidos” y reiteró su postura a través de un proyecto de ley que establece que no se realizarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en aquellos casos en que las agrupaciones políticas hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría, debiendo, la Justicia Nacional electoral proclamarlas como lista de candidatos a las elecciones generales.

“Este interés del Presidente Alberto Fernández por suspenderlas me llama la atención, no entiendo cuáles son sus razones” dijo y añadió que “es llamativo que se plantee en las puertas de un año electoral, es parte de la extorsión del Gobierno que hace con los gobernadores peronistas contra los distritos que no lo son, como hemos visto que hicieron contra la Ciudad de Buenos Aires quitándole más del 10 por ciento su presupuesto”.

En ese sentido, la legisladora nacional sostuvo también que “el acto eleccionario debe realizarse cuando realmente exista una disputa de precandidatos y no que se desvirtúe un acto de tanta importancia convirtiéndolo en una mera encuesta”.

Asimismo, recordó que “en 2009 se celebraron las elecciones de manera normal en el marco de la gripe H1N1” y sumó que “excusar razones sanitarias por la pandemia me parece difícil de explicar después de lo que vimos en el velatorio de Maradona”.

Finalmente, Ocaña manifestó que “el Congreso debe ser el ámbito para discutir las PASO” pero aseguró que “el Presidente pudo haberlo incluido en el listado de proyectos para discutir en sesiones ordinarias o extraordinarias”.