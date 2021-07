SI NO HAY MAS REMEDIO…

La organización de Naciones Unidas denuncia que la región latinoamericana se mantendrá “atrapada” entre la alta desigualdad de sus habitantes y el bajo crecimiento económico hasta que sus Gobiernos implementen políticas integrales que mejoren y universalicen la protección social de la población.

Señala que Latinoamérica y el Caribe están en una “trampa dual” persistente de alta desigualdad y baja productividad alimentada por tres factores conectados entre sí: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y unas políticas de protección social que no funcionan bien.

“No se han hecho estudios. Sólo se han hecho estudios con dos dosis de una misma vacuna. No es posible decir que sí protege o no cuando estamos mezclando dos vacunas. Idealmente es mejor administrar dos dosis del mismo producto. Pero si no hay otro remedio… Por ejemplo: si una persona está vacunada con una dosis de Moderna, la única opción como segunda dosis es Pfizer. En ese caso es mejor dos dosis mezcladas que una sola dosis” dice Daniel Bausch, virólogo, director del Equipo de Apoyo Rápido de la Salud Pública en Gran Bretaña. Estima que la variante Delta “es una de las más peligrosas” del coronavirusn y que dos dosis de las vacunas pueden proteger. Una dosis no es suficiente”.

“Cuantas más personas infectadas, hay más posibilidad de tener algunas variantes que pueden cambiar sus características. De vez en cuando sale un virus más peligroso. Delta es una de esas variantes. Empezó en la India pero ahora la tenemos en Inglaterra, Estados Unidos y muchos países del mundo.”

– “Pareciera que las vacunas pueden proteger del Delta. Hay que aplicarse las dos dosis de las vacunas que las tienen. Una no alcanza. Con las doble puede infectar sin desarrollar una enfermedad muy peligrosa, muy grave.”

“Todavía no hay recomendación para una tercera dosis. Está en análisis. En el futuro quizás se cambie de vacuna para Delta. Van a aparecer otras variantes antes de poner fin a esta pandemia. Hay que establecer la capacidad para detectar la secuenciación, la vigilancia y también para vacunar a la mayor cantidad de gente posible.”

– “Muchos países como Australia, Bangladesh, Israel, han vuelto a confinar a causa de esta variante Delta. Se debería llegar a una población vacunada en un 70%, 80%. Una persona que no puede ser infectada no puede tener una variante que sale de esta persona. Es importante, poder diagnosticar los virus y también proteger con vacunas. En muchos países hay mucha gente que todavía no está vacunada. No se sabe si los chicos son más susceptibles porque mucha gente de más edad ya está vacunada.”

“Todavía hay peligro. Es decisión de cada gobierno, cada persona, si piensa en viajar. No es solo cuestión de la salud o enfermedad. Eso es muy importante, pero hay otras maneras de pensar en la salud; la salud económica, la salud mental. Cuesta el no poder viajar, hacer negocios. Cada país tiene un camino diferente para decidir y cambiar.”

“El problema es carecer de datos. Sin datos, los consejos de los científicos pueden retrasar la decisión sobre una vacuna u otra. Los estudios se han hecho con dos dosis de una misma vacuna. No es posible decir que sí protege al mezclar dos vacunas. Mejor administrar dos dosis del mismo producto. Pero si no hay otro remedio…”