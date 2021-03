Si Perón hoy viniese acá se anotaría en Juntos por el Cambio

Macri se refirió a las máximas peronistas que dicen que “hay que trabajar y poner el granito de arena” y apuntó: “Como decía el General, cada uno tiene que producir al menos lo que consume”.

Dijo también que la versión kirchnerista del peronismo “se ha olvidado por completo de estas máximas de Perón” y que se “ha transformado en representante de los que no trabajan”. En contraposición, dijo que Juntos por el Cambio sí representa “a los que quieren trabajar”, por lo tanto si “Perón hoy si viniese acá” se anotaría en el partido que él dirige.

El ex presidente además aprovechó la oportunidad para criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Percibo que es una persona que no tiene equilibrio y creo que no soy el único.Ayer lo volvimos a ver”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.