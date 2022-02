‘Si Rusia invade Ucrania la OTAN reforzará sus fuerzas en el este de Europa’

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió este sábado a Rusia que «las fronteras no pueden cambiarse con el uso de la fuerza» en medio de las tensiones con Ucrania y manifestó que, en el caso de una invasión, la OTAN reforzará sus fuerzas en el este de Europa.

Al hablar en el marco de la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la demócrata aseguró que Moscú se enfrentará a costos económicos «sin precedentes» si decide finalmente atacar Ucrania, lo que provocaría una batería de sanciones «rápidas, severas y solidarias» contra individuos, instituciones financieras e industrias clave del país.

«Las fronteras no pueden cambiarse con el uso de la fuerza, eso es algo que no podemos permitir», alertó.

«Impondremos sanciones financieras de gran alcance, controles de exportación y apuntaremos a quienes son cómplices, ayuden o instiguen una invasión no provocada», avisó la vicepresidenta de acuerdo a lo consignado por la agencia de noticias Europa Press.

Let me be clear, I can say with absolute certainty if Russia further invades Ukraine the United States, together with our Allies and partners, will impose significant, and unprecedented economic costs.

