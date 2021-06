“Si van a repetir lo malo que hicieron no cuenten conmigo” – NCN

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, negó un acercamiento con Cambiemos, luego de que el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio convocara a trabajar en un “frente amplio” con Ricardo López Murphy y la propia Stolbizer. Pero además, se refirió a la cuarentena y a los nueve contagios que hubo en Showmatch por lo que dijo: “El problema que tiene la Argentina es la falta de ejemplaridades”.

Stolbizer expresó en diálogo con Am 1220/Radio Eco Medios que “no diría que esté cerca de Juntos por el Cambio, porque mi mirada ha sido muy crítica del Gobierno de Cambiemos, yo no podría acercarme a una coalición que reivindica lo malo que hicieron para repetir lo malo que hicieron, si es para eso, no cuenten conmigo. Ahora si me convocan al partido que presido a formar una coalición nueva, distinta, que mire al futuro y no al pasado, que realmente se imponga no solo a ganar la elección sino a poder gobernar y hacerlo bien y mejorarle la vida a las personas”.

De este modo, analizó que “un drama que tiene la Argentina, que fue con el gobierno anterior, con este, es que se arman coaliciones muy exitosas para ganar elecciones pero después son un desastre en el gobierno, en la gestión. Hoy me da la impresión de que los Cambiemos están enredados en sus ruidos internos, hacen más mensaje a la interna que hacia afuera, lo hace (Patricia) Bullrich cuando intenta ser más dura que los demás, lo hacen también los otros cuando dicen que van a abrir la coalición pero lo cierto es que no hay nada, no hay ninguna convocatoria, ningún proyecto. Yo veo a la oposición de Cambiemos muy desorientada, ineficaz en la construcción de una alternativa distinta”.

Respecto de las críticas que recibió Marcelo Tinelli en la apertura de su programa por no respetar los protocolos sanitarios y luego de que se confirmaran nueve casos de coronavirus, Stolbizer opinó que “yo creo que un problema que tiene Argentina es la falta de ejemplaridades. Es muy difícil que la gente se anime a cumplir reglas, me parece que cuando Tinelli no cumple con las cosas que nos hacen cumplir a todos los demás, es una persona que tiene sin dudas un liderazgo comunicacional muy fuerte y que debería resguardar mucho más el mensaje que se da hacia la gente”.