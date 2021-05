La historia de Malika Chalhy, una joven de 22 años que fue repudiada y expulsada de su hogar tras revelar a sus padres que es homosexual, ha conmocionado a Italia y ha puesto de relieve el infierno que supone para algunas personas LGTB vivir abiertamente su sexualidad en pleno siglo XXI y en un país desarrollado.

El calvario de la joven comenzó cuando reveló a sus padres a través de una carta que se había enamorado de una mujer. Los progenitores reaccionaron con furia y la expulsaron de casa, hasta el punto de que cambiaron la cerradura para que Malika no pudiera volver a recuperar sus cosas.

La joven también recibió amenazas, que ha denunciado y que tiene grabadas en su teléfono móvil. “Si vuelves te mataremos, mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana” o “mejor una hija drogadicta que una lesbiana. Otras personas tienen suerte porque tienen hijos normales. Solo nosotros apestamos así”, son algunos de los insultos que ha tenido que escuchar Malika de sus propios padres.

Malika, natural de Castelfiorentino, ha contado su historia a varios medios italianos y ha denunciado su situación ante la fiscalía de Florencia, que ha abierto una investigación.

“Yo no soy quien debería avergonzarse. Yo no soy quien no es normal. No es normal golpear a un niño o insultarlo por quien es o elige ser, no es normal juzgar y señalar a los demás, no es normal culpar a alguien solo porque es homosexual”, contaba la víctima a Fanpage.it.

La joven ha logrado recaudar 138.490 euros a través de la plataforma GoFundMe, de los cuales destinará una parte a pagar a su psicólogo y los abogados que llevan su caso y otra a donaciones a asociaciones que ayuden a los más desfavorecidos.