«Siento que Kicillof no tiene un plan» – NCN

La diputada provincial de Juntos por el Cambio Vanesa Zuccari, llevó adelante un crítico análisis sobre las primeras semanas del Gobierno comandado por Axel Kicillof.

“Honestamente siento que no hay un plan. Siento que tuvieron tiempo de prepararse de agosto hasta octubre, sabiendo que lo de la Provincia era irreversible, porque todos lo sentíamos de ese modo y ellos también lo sabían. Y, sin embargo, se encontraron con una victoria y quedó a la vista que no se prepararon y ni siquiera se interiorizaron en saber en qué situación estaba la Provincia. Y prueba de ello es que al día de hoy es que hay determinadas áreas sensibles dentro del gobierno provincial que aún no tienen personas a cargo”, sostuvo.

En este sentido, la legisladora aseveró que “esto demuestra que vinieron a la Provincia como madrugados, como trasnochados. Y en algunos momentos siento un dejo de irresponsabilidad. Pero bueno, no quiero hacer juicios por antelación y habría que esperar a que se cumplan cien días de gobierno como para hacer un balance”.

Por otro lado, habló sobre el rol que tendrá la oposición en los próximos años: “No estamos dispuestos a poner palos en la rueda para que no pueda gobernar, no estamos dispuestos a no darle las herramientas que el gobierno necesita para poder transitar este tiempo. Pero todo eso no va a ser a costa de llevarse todo puesto y en perjuicio de los bonaerenses que no la están pasando bien”, resaltó.