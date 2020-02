Sigaut Gravina: “El FMI va a colaborar con la Argentina y eso lo cosechó el Presidente” – Télam

El economista Lorenzo Sigaut Gravina consideró que el comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que afirma que la deuda es insostenible y le pide a los acreedores privados que acepten una quita importante, “lo cosechó el Presidente (Alberto Fernández)” durante la gira por Israel y las economías centrales de Europa, que “concluyó con un espaldarazo tácito de Donald Trump a una renegociación de la deuda”.

Para el socio y director de la consultora Ecolatina, que el FMI haya dicho que la deuda del país no es sostenible “le da un aval al país, porque no es la Argentina la que está diciendo que no puede pagar, sino que es ‘el árbitro’ el que lo está diciendo”.

El especialista destacó, en declaraciones a Télam, que el Gobierno “se anotó el apoyo del FMI y eso no es poco”, y evaluó que “esto es un impulso importante para negociar la deuda con acreedores privados”.

A continuación los principales tramos de la entrevista:

Téam: ¿Cómo analiza los pasos que dio el Gobierno hasta ahora en torno de la reestructuración de deuda y qué escenarios plantean desde Ecolatina?



Sigaut Gravina: El Gobierno ha priorizado tratar de resolver el tema de la deuda pública y ha centrado su política económica en poner paliativos. Por ejemplo, tratando de apuntalar con sumas fijas a la parte baja de la pirámide social, bajando la inflación, apelando a un congelamiento de precios relevantes, tarifas, tipo de cambio y combustibles. El foco está puesto en estabilizar un poco la situación para poner la cabeza en la cuestión de la deuda, y después eventualmente empezar a pensar en crecimiento, recuperación y en el mediano y largo plazo. El Gobierno en vez de decir “pienso y luego existo” dice “reestructuro y luego existo”, porque ahí está puesto el mayor énfasis. Lo que busca es una negociación muy rápida con acreedores privados. Para el 31 de marzo debería estar resuelto el problema, aunque la magnitud de la quita que tiene que hacer la Argentina y la extensión de plazos marcan que es (un objetivo) muy ambicioso.

El Gobierno ha priorizado tratar de resolver el tema de la deuda pública y ha centrado su política económica en poner paliativos” Lorenzo Sigaut Gravina

T: En un escenario en el que el Gobierno logra reestructurar en forma exitosa, ¿en qué debería enfocarse la administración de Alberto Fernández el día después?



SG: Creo que los desafíos son muchos. El primero y principal es enfocarse en cómo la Argentina vuelve a crecer y que crezca de dos formas particulares: con mayor inversión y con mayor crecimiento en el sector transable. La inversión es obvio. El Gobierno ha hecho paliativos en gasto social y es más que justificado teniendo en cuenta que la pobreza tuvo un pico del 40%. Pero para bajar la pobreza en serio hay que tener empleo, capacitar jóvenes y hacer que la economía arranque. También es necesario impulsar mayor crecimiento en el sector transable, es decir, aquellos comercios de bienes y servicios que se comercializan internacionalmente. Esto significa que Argentina tiene que exportar más bienes y servicios o bien importar menos bienes y servicios. Hay que buscar que el sector transable crezca fuerte para no volver a tener problemas de restricción externa y no quedarnos sin dólares.