¿Sigue siendo Uruguay atractivo para la inversión inmobiliaria?

Consideramos que el funcionamiento del inmueble en nuestro país en momentos claves de crisis económicas ha sido digno de estudio. En pleno colapso por el coronavirus el mercado inmobiliario en Uruguay explotó, logrando récord de compras de uruguayos y de consultas y compras de países vecinos como Argentina, por ejemplo, que representaron un 15 % de las ventas, número que hacía mucho no se veía. El 2021, no fue una excepción y mostró que la variable pandemia no era un condicionante para continuar impulsando a Montevideo como una plaza de inversión en el Real Estate y abrió la puerta a jugar con un nuevo paradigma en las formas de habitar.

La oferta en expansión de un mercado que creció y dió ganancias durante los momentos más relevantes de la última década parecen una opción segura para los inversores argentinos que deciden incursionar en el ladrillo. Ahora bien, ¿Continúa siendo Uruguay la meca de inversión en el sector en el 2022? En los primeros meses que han transcurrido de este año, podemos destacar que la inversión en ladrillo sigue siendo una apuesta segura y duradera con posibilidad de incrementar el capital a través de una renta que puede llegar a ser de entre un 5 a 6% anual a lo que se suma el 4.6% de revalorización, como es el caso de algunos edificios en Montevideo que sostienen este comportamiento y los valores por el momento.

Durante el verano, se estimó que visitaron el país unos 500.000 argentinos, que si bien es un número inferior a los años pre pandemia, permitieron motorizar el mercado notablemente. Nuevos desarrollos con áreas comunes como protagonistas, diseños propios de apartamentos de regiones cosmopolitas, transformaciones de barrios en atracciones de vivienda y ocio, entre otras, sirvieron de vidriera para atraer aquellos veraneantes que miran a Uruguay como un lugar en el que apostar. Durante los meses de enero, febrero y lo que va de marzo se han recibido más de 150 consultas de este tipo de personas que recorriendo la ciudad decidieron consultar. Se estima que un 10% de esas consultas concretará la compra de una propiedad.

Uruguay sigue estableciendo políticas claras en relación a su economía por lo que los vaivenes que puede sufrir esta no afectan al inversor, generando seguridad y tranquilidad en aquellos que deciden apostar al ladrillo. Asimismo, y teniendo en cuenta esta cualidad, se piensa que en este trimestre el sector inmobiliario crecerá 15%, permitiendo ampliar la oferta de apartamentos para vender y rentar. Nuevas opciones para vivir darán también la posibilidad de que nuevos residentes que están a la espera de concretar su residencia tengan excelentes opciones para disfrutar de la transformación especialmente de Montevideo. Esta ciudad espera una gran cantidad de gente joven de las industrias tecnológicas.

A finales del 2021 se comentaba que podíamos ver reflejados en este año un incremento en el valor de los inmuebles por la coyuntura mundial y la inflación que está sufriendo Estados Unidos, lo que genera que la gente refugie en ladrillos su dinero que es lo que siempre mantiene el valor. Muchas veces este tipo de situaciones produce un incremento en la apreciación y del valor del inmueble y el mercado llega tarde a entenderlo. La opción de adelantarse a ello y poder comprar hoy es inteligente y valiosa. Por el momento, este panorama no ha cambiado y los valores de los inmuebles se mantienen. Desde nuestro lugar incentivamos la inversión en ladrillo como bien seguro y rentable para aquellos que busquen nuevas opciones de inversión.

