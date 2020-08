Siguen las exposiciones y audiencias sobre el proyecto de la Reforma Judicial – NCN

El Senado de la Nación continuará este jueves 05/08 con la segunda audiencia sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno, en la que un grupo de especialistas expondrá sus opiniones acerca de las alternativas viables para la reorganización y competencia de la Justicia Federal en todo el país.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunirá mediante videoconferencia desde las 14 horas.

La jornada será abierta por Emanuel Desojo, presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) de La Plata-Berisso-Ensenada.

A continuación, los legisladores escucharán al abogado Magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Alberto Garay; a quien le seguirá Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, FORES. También fueron convocados Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales; y José Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Fuentes de la Comisión habían confirmado, en principio, como expositores al ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; y al ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires; pero a última hora de la tarde indicaron que la presencia de ambas figuras del derecho no asistirán por «cuestiones laborales».

De esta manera, Zaffaroni y Fargosi participarán de la audiencia el próximo martes.

«He dado ingreso a las propuestas de expositores de la Reforma Judicial formalizadas por los bloques del Senado», anunció la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista santafesina María de los Ángeles Sacnun.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora agregó que «todos los expositores han sido incorporados en sintonía con el diálogo que vengo manteniendo con el bloque opositor».

La legisladora indicó, también, que las presencias de los oradores a la audiencia de mañana fueron alternadas «con equidad, conforme a la propuesta de los bloques».

Las audiencias en la Cámara alta fueron abiertas el martes pasado con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, quien defendió el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández porque va a «cambiar la imagen de la Justicia» para que «los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente».