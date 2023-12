Siguen los bombardeos en Gaza y la ONU convocó a Asamblea General

Intensos combates y bombardeos se desarrollaban este lunes en la Franja de Gaza, al día siguiente de que el movimiento islamista palestino Hamas advirtiera que ninguno de los rehenes capturados en Israel saldría «vivo» si no se cumplen sus exigencias sobre la liberación de presos palestinos.

En tanto, la Asamblea General de la ONU celebrará este martes una reunión especial sobre el conflicto en Medio Oriente, después del veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un «cese del fuego humanitario» en Gaza, en respuesta a un pedido de Egipto y Mauritania, representantes de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y del Grupo Árabe.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (EU), Josep Borrell, sumó este lunes su pesar por el veto de Estados Unidos al proyecto de resolución de Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre la Franja de Gaza, durante la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU del sábado pasado.

El documento fue copatrocinado por al menos 97 miembros de la ONU, pero se abstuvo Reino Unido en la votación, mientras que los otros 13 miembros votaron a favor.

«Muchos países de la UE fueron copatrocinadores de la propuesta de EAU. Lamentablemente, Estados Unidos vetó la propuesta», dijo Borrell antes de la reunión de los ministros de Exteriores de los países de la sede central de la UE, en Bruselas.

Qatar, principal mediador entre las partes, aseguró que los esfuerzos por una nueva tregua y más liberaciones de rehenes continuaban, pero que los bombardeos israelíes «reducían» las posibilidades.

For the first time ever, @antonioguterres invoked Article 99 of UN Charter, urging Security Council to help avert a humanitarian catastrophe in Gaza.

Appealing for a humanitarian ceasefire, he says civilian population must be spared from further harm. https://t.co/6TBXzKyaP0 pic.twitter.com/3LwHDS8Y0u

— United Nations (@UN) December 8, 2023