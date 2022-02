Siguen los escándalos en UATRE

El Secretariado Nacional de la UATRE conducido por Jose Voytenco denunció a 5 dirigentes «financiados por empresarios con los cuales han realizado estafas millonarias a la institución« por obstruir su funcionamiento. La operatoria estaría vinculada al Grupo Nespola.

Con un duro comunicado, el secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Consejo Asesor Central, y delegados de más del 90 por ciento del país, acusaron a 5 dirigentes de entorpecer el funcionamiento de la organización y, entre otras cuestiones, bloquear el pago de salarios de dirigentes y trabajadores del gremio.

«El pago de sus haberes se cobrará en estas próximas horas, a pesar de que un grupo de 5 personas se opongan a que esto suceda«, remarcaron.

Concretamente se refieren a Mario Lastra, Roberto Petrochi y Saul Castro sumado a los 2 ex dirigentes expulsados por el Congreso Nacional sindical realizado en Río Negro, en octubre pasado, con más del 82% de los congresales de todo el país.

«Se oponen y realizan todo tipo de maniobras cuasi extorsivas inducidas y financiadas por empresarios con los cuales han realizado estafas millonarias a la institución, a que ustedes, nuestros pilares y sostenes de la organización no puedan cobrar sus sueldos en tiempo y forma», dispararon desde el gremio que lidera el chaqueño José Voytenco.

Y siguen: «Estos seres nefastos nada tienen que hacer dentro de una institución modelo cómo lo es la UATRE, están llenos de odios y de mentiras que ni ellos pueden creer. Por eso les comunicamos a todos los compañeros y compañeras de la organización que no nos van a detener, que se hará lo necesario para defender sus derechos».

Además los invitaron a saldar las diferencias en los órganos democráticos de la institución: «Ya fueron convocados a un congreso y no aparecieron porque no tienen a nadie para mostrar que los están apoyando. Este año habrá otro congreso y ahí tendrán la oportunidad de presentarse y mocionar lo que crean conveniente, aunque estamos seguros que no van a asistir ya que lo único que representan son intereses de los empresarios y amigos políticos que hacen plata con nuestra organización».

Por último, cierran: «Tenemos un solo objetivo que es defender a los trabajadores y a las instituciones, y en ese camino nos van a encontrar».