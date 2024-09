Silencio de Israel tras 48 horas de ataques a dispositivos a Hezbolá: lo que se sabe y las dudas hasta el momento

Israel guarda silencio tras las dos cadenas de explosiones de miles de aparatos de comunicación de Hezbolá, que han dejado decenas de muertos en el Líbano y han sembrado el terror en las filas de la milicia chií. Aunque muchos ven la mano del Mosad detrás de esos ataques coordinados, el gobierno hebreo no ha reivindicado su responsabilidad y tampoco se espera que lo haga.

El silencio ha sido históricamente la respuesta de Israel cuando su célebre servicio de inteligencia en el extranjero ha llevado a cabo acciones de carácter violento en otros países y así está respondiendo Tel Aviv en esta ocasión.

Lo más parecido a una reivindicación fue un mensaje en la red social X de Topaz Luk, uno de los asesores más cercanos a Benjamin Netanyahu, en el que parecía asumir la autoría del ataque. El asesor no tardó en borrar el mensaje y la oficina del primer ministro se desmarcó de sus palabras, destacando que Luk lleva meses fuera del cargo de portavoz.

Netanyahu's senior adviser @TopazLuk hinted in a tweet that Israel was behind the explosions in Lebanon. (He has since deleted the tweet.) pic.twitter.com/MsbcAXRAK7

— Breaking News (@TheNewsTrending) September 17, 2024