Silva Neder: Quienes no entren en razón, seguirán siendo detenidos

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, advirtió firmemente que “les caerá todo el peso de la ley a todos aquellos que por incumplir la cuarentena por el coronavirus pongan en riesgo la salud de todos los santiagueños”.

En declaraciones a la prensa, el titular natural del Poder Legislativo, dijo que por ello todos los santiagueños “debemos compartir la claridad, la firmeza y la determinación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, de aplicar con todo el peso de la ley el cumplimiento de la cuarentena de manera total”.

“No queremos que en Santiago del Estero pase lo que ocurre en Italia, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, China, dónde hay miles de enfermos y de muertos. Aquellos que no entren en razón, serán detenidos y puestos a disposición de la Justicia”, advirtió.

En tal sentido, remarcó: “Es vital aislarse; no queda otra alternativa. Hay que evitar el contacto social. No hay vacuna, remedio ó antídoto para esto. Causa escalofríos ver como, por ejemplo, el Ejército Italiano, con casi 700 fallecidos en un día por el virus, trasladaba centenares de féretros por las calles de Roma y eso no queremos que suceda en nuestro país y en Santiago del Estero”.

“Por ello -insistió- aquel santiagueño que no entienda o entre en razón, le caerá todo el peso de la ley. Cuando actúe la fuerza de seguridad, cuando el ciudadano no tenga justificativo de circulación vehicular, se da intervención a la Fiscalía de Crimen de turno y se procederá a la detención y/o el secuestro del vehículo, estableciendo el inicio de un proceso judicial”.

Silva Neder reconoció “a todos los trabajadores de la Salud, a las fuerzas de seguridad de la provincia intervinientes y a Gendarmería Nacional, por un trabajo inmenso por la seguridad y la salud de los comprovincianos”.

Finalmente, señaló: “Como lo señalara el gobernador, Dr. Gerardo Zamora, el gobierno provincial acatará todo lo que disponga el Gobierno Nacional y hará todo lo que sea necesario para que no haya muertos en la provincia y para ello necesitamos el concurso de todos. Quedarse en casa, es la única manera de dar batalla a esta pandemia”.