Silvia Barrera, la veterana que se convirtió en la primera mujer homenajeada en La Pampa – Télam

La veterana de guerra de Malvinas Silvia Barrera, de 62 aos, se convirti en la primera mujer que recibi un reconocimiento y un homenaje del Gobierno de La Pampa, tras participar activamente como instrumentadora quirrgica en el conflicto blico junto a otras cinco compaeras, oportunidad en la que afirm que “de a poco la sociedad va logrando visibilizar el rol de las mujeres en la guerra y sin duda alguna, seremos parte de la historia de la Argentina”.

“Es un proceso que llev tiempo. La sociedad no nos visibiliz y tampoco nosotras pudimos poner en palabras lo que nos toc vivir y todo eso fue un conjunto de situaciones que impidi que nos visibilizaran, pero de a poco la sociedad est percibiendo el rol de las mujeres en la guerra de Malvinas y s que seremos parte de la historia de la Argentina”, declar a Tlam a horas de ser homenajeada por el Gobierno de La Pampa.

Barrera tena 23 aos cuando se alist como voluntaria para ir como instrumentadora quirrgica y su historia, como la de tantas mujeres que tuvieron un rol protagnico al trabajar para salvar vidas en medio del conflicto blico con Inglaterra, an esperan un reconocimiento de toda la sociedad cuando se cumplen 39 aos del inicio de la guerra.

Esa accin comprometida que llev adelante un puado de jvenes profesionales, alrededor de 14, entre las que se encontraba Silvia, conforman un tpico que an no fue abordado, pese a que en 1990 fueron distinguidas por el Congreso Nacional.

Si bien persiste la idea de que la sociedad argentina y tambin la historia tienen “una deuda de honor pendiente con la mujer”, por su protagonismo, valenta y su compromiso, Barrera lejos de reprochar esa realidad tiene una mirada optimista y sostiene que “de a poco se va logrando”.

En su opinin, la movilizacin de los distintos colectivos feministas por ampliacin de derechos ha sido un “gran aporte” para que las “visibilicen”, pero tambin es consciente de que ellas fueron “responsables de la no visibilizacin del colectivo social” cuando callaron.

“Callamos durante diez aos, seguramente porque no podamos poner en palabras lo que vivimos”, dijo y asumi que “recin en los ltimos aos” comenzaron a “hablar”.

“Hay esbozos de parte de nuestra historia que podemos poner en palabras tras vivir el escenario de dolor y muerte”, complet y reflexion que la experiencia en Malvinas para ella fue “un shock” en su vida que gener “un antes y un despus”, tal como le sucedi a “todos” los que estuvieron all.

Consultada acerca de cmo fue vivir esos das en un escenario dramtico pero al mismo tiempo masculino, donde la subordinacin y el silencio eran actitudes incuestionables, Barrera record que era “hija de militares” y que su familia conoca “esa manera de vivir, de obediencia y silencios”, de manera que, dijo, “no fue un clima distinto trabajar en esa verticalidad que impone la fuerza” y “nunca” le “incomod”.

El homenaje

Barrera tiene hoy 62 aos y es la veterana de guerra ms condecorada de las Fuerzas Armadas y parte de su historia y de sus sueos -como escribir un libro autobiogrfico una vez que se jubile-, es la que comparte hoy en charlas que brinda en colegios, universidades congresos y hospitales.

Lleg a La Pampa invitada para ser homenajeada en el marco de los 39 aos de la Guerra de Malvinas y recibi una resolucin del Gobierno provincial que la reconoce como “ciudadana honrada por su compromiso, valor y valenta”.

El acto surgi por una iniciativa de la Agrupacin Hijos y cont con la presencia de la secretaria de la Mujer, Gnero y Diversidad, Liliana Robledo, quien sostuvo que “es muy importante visibilizar el rol de todas las mujeres que han participado” de la lucha en Malvinas que “no siempre fueron reconocidas”.

“Conocer sus historias, magnifica el coraje y la valenta que han tenido en acompaar a los soldados en la guerra de Malvinas”, complet.

Barrera naci en San Martn (provincia de Buenos Aires), se alist como voluntaria del ARA Almirante Irizar cuando haca su carrera en el Hospital de Ramos Meja y ya a los 20 aos, graduada como instrumentadora quirrgica, trabajaba en el Hospital Militar Central.

Barrera relat que se alist como voluntaria junto a otras cinco mujeres al tomar conocimiento de que se necesitaban instrumentadoras en el hospital militar de Puerto Argentino, momento en que confiesa que “no haba mujeres con esa especialidad ni tampoco haba mujeres en la fuerza”.

“Cuando pidieron voluntarias nos sumamos las seis siendo yo la ms joven y la mayor de 33 aos”, rese.

Barrera vivi en el barco el primer bombardeo de los ingleses y atendi a los heridos en una rutina dolorosa que se extendi por diez das.

“La guerra nos cambi internamente, nos produjo secuelas por el stress post traumtico y ciertamente te cambia el carcter y al mismo tiempo te da una perspectiva de la vida diferente”, admiti.

“En ese momento del conflicto estbamos en otros tiempos, ramos las primeras mujeres vestidas de verde, pero en medio de la confusin y la situacin compleja, no tuvimos ms que organizarnos entre todas y todos, formar equipos quirrgicos y trabajar en medio del shock personal que cada una atravesaba por la situacin”, complet.

Barrera sostiene que “hay una asignatura pendiente” con las mujeres que fueron a la guerra.

Agreg que a nivel de estructura militar fueron reconocidas al ao siguiente de regresar de la guerra, pero lament que “a nivel social falta mucho” camino por recorrer, no sin reconocer que a esas mujeres como ella les tom “como 10 aos empezar a poder contar lo vivido”.

“An quedan momentos que no podremos contar, que no sabemos o no podemos ponerlos en palabras. Todava hay situaciones que nunca podremos visibilizar, porque simplemente no podemos y quedarn dentro de cada una de nosotras”, dijo.

Agreg que tambin tienen la “responsabilidad de trabajar en la visibilizacin de las mujeres en la guerra de Malvinas” porque son conscientes de que “cada experiencia siembra historia”.