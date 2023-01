similitudes y diferencias entre los documentos confidenciales hallados a cada uno de ellos

Cuando en verano se reveló que el FBI estaba registrando la mansión de Donald Trump en Florida en busca de documentos confidenciales que podría haberse llevado sin permiso, pocos se sorprendieron. El episodio parecía propio del expresidente de EE UU. Pero ahora sabemos que el actual presidente Joe Biden ha hecho lo mismo.

Se ha sabido ahora, pero fue el 2 de noviembre -seis días antes de las elecciones de medio mandato- cuando se encontraron en una oficina privada del mandatario una decena de documentos confidenciales de la etapa de Biden como vicepresidente de Barack Obama. Dice el ahora presidente que no sabe del contenido de esos papeles, pero que están cooperando.

Estos papeles debían estar en manos de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés). La ley norteamericana contempla penas de hasta tres años de cárcel para quienes actúen con malicia a la hora de ocultar o destruir documentos.

Esa parecía ser la intención de Trump y cabe preguntarse si Biden intentaba eso mismo. En realidad, los casos de uno y otro son distintos, pero también tienen sus similitudes.

Cuestión de cantidad

Los casos se diferencian, de entrada, por la cantidad. En el complejo turístico de Trump en Mar-a-Lago, el FBI encontró 15 cajas con casi 200 documentos clasificados. De momento, en el caso del hoy presidente son una decena, todos fechados entre 2013 y 2016.

Imagen de archivo de Trump aterrizando en Mar-a-Lago. TRUMP WHITE HOUSE ARCHIVE

¿Y de calidad?

Entre ese centenar largo de papeles oficiales que los agentes hallaron en la residencia de Trump en Florida los había del más alto secreto gubernamental. De la decena de documentos confidenciales que Biden «dejó olvidados» en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement aún no está claro.

Entre esos papeles hay memorandos de los servicios de Inteligencia y materiales informativos sobre Ucrania, Irán o Reino Unido. Eso aseguraba este martes la CNN, citando a una fuente conocedora del asunto. Además, las cajas contenían documentos personales de la familia Biden, incluido material sobre los preparativos del funeral de Beau Biden.

Parte de los papeles encontrados a Biden llevan la marca «información confidencial compartimentada», con memorandos de Inteligencia sobre Ucrania, Irán o Reino Unido

Parte de los papeles llevan la marca «información confidencial compartimentada», lo que demuestra que proceden de fuentes de inteligencia. Una vez descubiertos los papeles, el equipo de Biden entregó al NARA varias cajas por precaución, a pesar de que muchas de ellas contenían material personal.

Joe Biden y el expresidente Barack Obama. WILL OLIVER / EFE

En su día, Trump se llevó 15 cajas llenas de documentos. Según la NARA, había papeles gubernamentales «marcados como información clasificada de seguridad nacional», cartas y recuerdos. Los funcionarios lo sabían y exigieron al expresidente que los devolviera.

Oficialmente, en Mar-a-lago Trump tenía 184 documentos clasificados. de los que 25 venían con la marca de «ultra secreto». Según The Washington Post, algunos estaban relacionados con operaciones estadounidenses de alto secreto y con la capacidad nuclear de las fuerzas armadas de un gobierno extranjero.

Presidente o vicepresidente

Los papeles clasificados hallados en la oficina de Biden pertenecen a la época en que era vicepresidente de Obama. En cambio, los documentos que Trump se llevó a su mansión de Florida son de su época como presidente (en su caso no hay otra posibilidad puesto que su llegada a la política fue directamente al despacho oval de la Casa Blanca).

Cooperar o no cooperar

El presidente parece estar cooperando con el NARA y el Departamento de Justicia. Justo lo que nunca hizo Trump. El que fuera presidente durante cuatro años denunció el «asalto» del FBI, habló de «tiempos oscuros para la nación» y llegó a decir que «nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos».

El resultado es que Trump está siendo investigado por posible obstrucción a la justicia, pero Biden no. El presidente asegura que está cooperando. «No sé qué contienen los documentos, mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión», declaró tras la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México.

La cooperación y la ausencia de obstrucción en la que se han involucrado en comparación con lo que hizo Trump es completamente distinta»

La conducta de Biden y su equipo está siendo diferente por «la cooperación y la ausencia de obstrucción en la que se han involucrado en comparación con lo que hizo Donald Trump. Hasta ahora, es completamente distinto aquí», ha dicho Bradley Moss, experto en autorizaciones de seguridad, a CNN This Morning.

Merrick Garland, secretario de Justicia de Biden. CHUCK KENNEDY / CASA BLANCA

No le vale a Trump. «¿Cuándo va a hacer el FBI una redada en las numerosas casas de Joe Biden, quizá incluso en la Casa Blanca? Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados», ha escrito el expresidente.

Investigación penal, ¿para ambos?

El secretario de Justicia, Merrick Garland, ya ha recibido las conclusiones provisionales del fiscal encargado de los papeles olvidados por Biden. Se trata del fiscal de Illinois, John Lausch, uno de los dos únicos fiscales nombrados por Trump que quedan en el país.

Garland debe decidir ahora si abre una investigación penal. Se da la circunstancia de que como «ministro» de Justicia, sí participó en la toma de algunas decisiones clave de la investigación de los documentos de Trump en Mar-a-Lago.

Esto es una preocupación más de que hay un sistema de justicia de dos niveles»

De modo que «la imparcialidad y el respeto a la ley dictan que Biden debe responder a muchas de las mismas preguntas a las que se enfrenta Trump, en relación con si tenía derecho a los registros, por qué no fueron entregados previamente, si estaban almacenados de forma segura y cómo terminaron en su oficina en primer lugar», escribe Alexandra Ferguson en CNN.

Ya tenía dudas Garland en el caso de Trump. De hecho, sigue meditando si acusarlo o no, porque su condición de expresidente y candidato para 2024 tiene enormes implicaciones políticas.

El nuevo presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer ya ha dejado caer que «esto es una preocupación más de que hay un sistema de justicia de dos niveles».