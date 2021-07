Sin Bolt ¿Quién puede quedarse con el trono de la velocidad en Tokio 2020?

Aquella tarde del 14 de agosto de 2016, el estadio Maracaná de Río de Janeiro era testigo de un nuevo hito mundial en el deporte. Alejado de la pelota de fútbol pero a la vera de la cancha donde alguna vez nació el “Maracanazo”, Usain Bolt daba su última función olímpica ante 80.000 almas que lo observaban desde las butacas y frente a millones que lo veían en sus casas. No era una carrera más, era la última función olímpica de la leyenda del atletismo, el hombre más rápido del mundo le decía adiós para siempre a los Juegos.

Ese día Bolt tampoco falló. Como cada vez que compitió después de ganar su primer oro olímpico, volvió a subirse a lo más alto del podio. Con un registro de 9.81 el jamaiquino cruzaba primero la meta seguido por el estadounidense Justin Gatlin, que tardó 9.89 segundos en recorrer los 100 metros. El Bronce fue para el canadiense André De Grasse.

Cinco años más tarde las condiciones cambiaron, algunas figuras siguen vigentes y con chances de lograr el oro en la disciplina emblema de los Juegos Olímpicos y otros jóvenes llegaron a gran velocidad, valga la redundancia, a disputar el trono que dejó vacante el jamaiquino.

Sin Bolt la presión aumenta porque ya no hay un candidato firme del que todos esperan algo y en ese aspecto tanto la experiencia como el nerviosismo de una primera vez pueden convertirse en un factor determinante.

Usain Bolt | ALL Olympic finals + Bonus round | Top Moments

Los 100 metros: sin el campeón, dos viejos conocidos pican en punta

Sin el campeón del mundo vigente, Christian Coleman, los 100 metros llanos le abren aún más el camino a dos viejos conocidos de la disciplina: el jamaiquino Yohan Blake, quien viene de hacer una marca de 9.91 en julio de este año y ostenta un mejor récord personal de 9.69 (logrado el 23 de agosto de 2012) y el canadiense De Grasse, subcampeón mundial en Doha 2019, y cuyo mejor registro del año fue de 9.99 segundos en abril. Entre los dos experimentados, que sucumbieron sólo ante la majestuosidad de Bolt, se mete el estadounidense Trayvon Bromell, dueño de la mejor marca en lo que va del año. El velocista de 26 años, que en Río 2016 no pudo competir por una lesión, recorrió la pista en 9.77 durante un torneo en su país.

El velocista jamaiquino quiere tomar la posta de su compatriota y lograr lo que tantas veces estuvo cerca de conseguir: el oro olímpico. Llega en buen momento donde mezcla experiencia con un buen presente ya que tuvo competencia en 2021 y marcó buenos tiempos. El atleta de 31 años no quiere dejar pasar su última cita olímpica e irá por la gloria en los 100 y 200 metros, aunque su fuerte sea la carrera de distancia más corta donde marcha sexto en el ranking mundial.

Yohan Blake Winning In 9.95 at the Stars and Stripes Classic in Marietta GA

El atleta canadiense de 26 años tiene basta experiencia en podios y finales y es uno de los firmes candidatos a llevarse el oro. Relegado muchas veces del primer escalón del podio, De Grasse ve en Tokio 2020 como una oportunidad inmejorable para colgarse la presea más ansiada, aunque también aspira a cosas grandes en los 200 metros. En su último Juego Olímpico, el N°5 del ranking mundial hizo podio en los 100 con un tiempo de 9.91 segundos detrás de Justin Gatlin (9.89) y Usain Bolt (9.81).

Más cercano en el tiempo, De Grasse consiguió el Bronce en el último Mundial de Atletismo, Doha 2019, con un registro de 9.90.

Andre de Grasse – The man that ALMOST beat Usain Bolt!

El estadounidense “voló” el 5 de junio de 2021 en un torneo nacional de su país donde clavó el reloj en 9.77 segundos, marca que lo pone indudablemente entre los grandes candidatos a llevarse el oro en Tokio 2020.

En la competencia de Florida, Bromell superó el mejor registro que llevaba el año, que también le pertenecía. Lo había conseguido en abril cuando corrió los 100 metros en 9,80 segundos. El hombre nacido en Florida se convirtió en el noveno velocista en bajar de los 10 segundos y solo seis corredores lograron hacerlo más rápido que él (Usain Bolt, Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell, Justin Gatlin y Christian Coleman).

Trayvon Bromell 9.77 (NACAC New Life Invitational 2021)

Los 200 metros: nace una nueva era

A diferencia de los 100 metros llanos, los 200 metros olímpicos tendrán al campeón mundial en la pista. Y por peso propio es el máximo candidato a quedarse con el oro. Pero no le será sencillo ya que tras él irán un joven como Erriyon Knight y un experimentado con sed de revancha como Andre De Grasse. Entre los tres estará, de no mediar inconvenientes, la lucha por el lugar más alto del podio.

El atleta estadounidense de 24 años es el campeón del mundo, coronado en Doha 2019 con un tiempo de 19.83. Su mejor marca personal la logró en 2019 y fue de 19.50 segundos. En este 2021, el N°1 del ranking mundial tuvo su mejor registro el 24 de junio cuando el reloj marcó 19.74 segundos. Noah Lyles quiere pisar fuerte en su primer Juego Olímpico.

Noah Lyles Sprints to 200m Gold | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

El canadiense apuesta todo a la experiencia y quiere hacer valer su segundo puesto en el ranking. Subcampeón mundial, De Grasse busca revancha de Lyles, quien lo venciera por 12 centésimas, distancia que parecería difícil de remontar, sobre todo teniendo en cuenta su mejor marca de la temporada (19.89). Pero el canadiense sabe de qué se trata un Juego Olímpico y cuenta que ello pueda jugarle a favor. El campeón del mundo lo sabe, si trastabilla, allí estará De Grasse para sacarle el oro.

Kenneth Bednarek 19.88s Beats Andre De Grasse 19.89s – 200m Doha 2021

El joven estadounidense de 17 años es el que mejor llega a Tokio 2020. Sus números arrojan que hace poco más de un mes logró su mejor marca personal. Fue el 27 de junio cuando corrió los 200 metros en 19.84 segundos. Un registro inapelable, tanto que superó la vieja marca que Usain Bolt ostentaba desde su época en los campeonatos juveniles.

Erriyon Knighton Breaks USAIN BOLT’S WORLD JUNIOR RECORD With INCREDIBLE 200 Meter Performance!!

El gran ausente

Sin lugar a dudas la falta de Christian Coleman le quita un atractivo más que importante a la disciplina más trascendente de los Juegos Olímpicos. El campeón del mundo en los 100 metros, el atleta más rápido del planeta, no participará de Tokio 2020 por estar suspendido.

Quien fuera llamado rápidamente “el heredero de Bolt” cumple una sanción desde octubre 2020 por no haberse presentado a tres controles antidoping durante el año anterior. Coleman no fue a las revisiones del 16 de enero, el 26 de abril y el 9 de diciembre y pese a las pruebas presentadas por el velocista, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) decidió alejarlo de las pistas por dos años (del 14 de mayo de 2020 al 13 de mayo de 2022), castigo luego reducido a 18 meses, situación que no le alcanzó al atleta de 25 años de hacerse presente en Japón.

Los números de Coleman eran prometedores: 9.79 (hace dos años) en los 100 metros y 19.85 (de 2017) en los 200 metros pero lamentablemente por un descuido o irresponsabilidad Tokio 2020 perdió una estrella relevante para los Juegos Olímpicos. Habrá revancha.

Mundial de Atletismo: FINAL 100 metros, victoria de Christian Coleman

Los que pueden sorprender

Más allá de los atletas mencionados, existen otros que vienen haciendo bien las cosas y que ante cualquier tropezón de los candidatos podrán subirse al podio. El sudafricano Akani Simbine llega a los 100 metros con su mejor marca lograda hace poco más de un mes. Corrió en 9.84 segundos y este buen presente lo ilusiona con ganar alguna medalla.

Por su parte, el chino Xie Zhenye quiere dar la sorpresa en los 200 metros. El N°7 del mundo confía en su velocidad y buscará mejorar su mejor registro de 19.88 para poder subirse al podio.

Lo cierto es que tanto candidatos como sorpresas, en cuanto a números, aún están lejos de los abismales récords de Usain Bolt, quien corrió los 100 metros en 9.59 segundos (9.63 olímpico) y los 200 metros en 19.19 segundos (19.30 olímpico). El Rey no está (ni estará en el estadio por la pandemia de covid-19) pero la lucha de sus herederos promete ser un poco más lenta pero mucho más apasionante.