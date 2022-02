“Sin consensos políticos no se va a lograr el acceso a los mercados”

Javier Timerman: La meta monetaria de emisión del 1% del PBI para este 2022 es la que luce más difícil, porque como también puede pasar en parte con la meta de acumulación de reservas, su cumplimiento dependerá en gran medida de que el gobierno logre generar confianza. En la medida en que el gobierno avance con decisión en la reducción del déficit fiscal y quede claro que esa meta se va a cumplir, el mercado local puede seguir dando financiamiento y sea necesaria menor asistencia del Banco Central. El financiamiento de otros organismos multilaterales sin duda puede contribuir, Martín Guzmán conoce muy bien esas cajas.

P.: ¿Ve viable el fondeo con los organismos multilaterales?

J.T.: Los organismos multilaterales trabajan en tándem con el FMI, y están muy capitalizados, en un momento de mucha liquidez. Por eso era tan importante el acuerdo. No solo por lo que significa el FMI, sino porque todas las inversiones que puedan hacernos los multilaterales están atados a que no estemos en default. Tienen un compromiso más largo placista para invertir en países en crisis, es mucho más sencillo desde el riesgo político, que un hedge fund que lee en The Economist que Argentina está mal.

P.: ¿Cómo cree que se definirá la política cambiaria con el FMI?

J.T.: El tema cambiario es delicado porque una devaluación que, a priori, parecería revertir el flujo de dólares, en la práctica puede terminar desencadenando una aceleración de la inflación que termine dejando una situación más complicada que la inicial. Veo prudente devaluar al ritmo de la inflación para dejar de atrasar el tipo de cambio. A lo sumo dar un pequeño salto, pero lo fundamental es enviar un mensaje claro que reacomode las expectativas. Contar con el aval técnico del FMI respecto del nivel de tipo de cambio real ayudaría mucho. Reducir la brecha es importante para incrementar el nivel de reservas y de esa manera ayudar a la economía a crecer, que es de lo que se trata todo. Y para eso se necesita inversión. El FMI va a ponerle notas a Argentina, y eso es un apoyo que podría capitalizarse. Los argentinos tienen muchísimos dólares, hay que tratar de que vuelvan con inversiones.

P.: ¿El acuerdo con el FMI puede volver a abrir los mercados internacionales de deuda?

J.T.: Es muy temprano para hablar de reabrir los mercados internacionales. En lo económico, hace falta un largo camino de cumplimientos que muestre que se avanza en la dirección correcta. Pero en lo político, que es lo fundamental cuando se habla de Argentina, hace falta trabajar en consensos de las fuerzas que permitan mostrar una madurez política que no amenace con un cambio de dirección a la vuelta de la esquina.

P.: ¿Cómo se genera confianza?

J.T.: Está muy dañada la credibilidad argentina como país. Yo hablo con 6 inversores por día. Hoy tuve un zoom con un hedge fund que me decía, nunca nadie nos golpeó tanto. Cuando invierten en un país riesgoso, uno puede esperar un default. Pero en Argentina el problema no es económico, son defaults que tienen que ver con la debilidad política de generar confianza. Con esta intensidad política los consensos son difíciles de lograr. No es este gobierno, ni el anterior, son muchos modelos económicos que siempre terminan en default. La confianza se va a ir generando de a poco, es un proceso que requiere mucho trabajo. Hay que mostrar políticas de largo plazo con acuerdos políticos. Esa es la clave. Si este acuerdo con el FMI se negociaba entre Guzmán y Lacunza hoy Argentina tendría la mitad del riesgo país. Pero para eso el Gobierno tendría que estar dispuesto a aceptar políticas que le sugeriría Lacunza, y Lacunza debería aceptar que muchas de las cosas que hicieron se equivocaron. Si no lo hacen, seguiremos con el riesgo país en estos niveles de 1800 puntos, que es catastrófico. Sin consensos político, no se va a lograr el acceso a los mercados, y cualquier plan económico va a fracasar.

P.: Pero el consenso político luce lejano. ¿El acuerdo con el FMI no podría bajar el riesgo país?

J.T.: Podría ir bajando, de a poco a medida que se cumplan los objetivos establecidos. No va a ser automático. Necesitás ser más que un buen alumno. No alcanza con firmar y que lo apruebe el Congreso. El mercado quiere ver resultados. Hoy el consenso político es utópico con la oposición, así que el mercado se tiene que convencer que el Gobierno es políticamente fuerte y que tiene diálogo constructivo con el FMI. Lo mismo le va a pasar a la oposición si vuelve a gobernar, no va a sentir la ayuda del 2016.

P.: ¿Para las empresas se facilitaría el financiamiento externo?

J.T.: Si, porque las empresas tienen otra relación con inversores, tienen negocios genuinos que generan dinero. El único problema para que se abra el financiamiento a empresas es el cepo. Los inversores tienen miedo que las empresas tengan la plata pero no puedan comprar dólares. A medida que se firme el acuerdo, se cumplen las metas, se generen dólares porque se cumplen los objetivos de acumulación de reservas, genera confianza en que existan los dólares para que las empresas puedan pagar a sus inversores, puede ir reduciendo el riesgo país. Las empresas van a ser las primeras en beneficiarse de eso, pero es una tarea de mínimo 2 años.

P.: ¿Le recomendaría a un inversor que invierta en Argentina?

J.T.: Si, claro, lo hacemos todos los días. Hoy el crédito se va a abrir primero a través de los corporates, después los bonos provinciales y después recién al soberano. Los bonos soberanos tienen un upside de alrededor de 50% en un escenario constructivo, pero el problema es si este upside se va a materializar en el precio y cuándo, y creo que eso va a estar muy ligado a como se desenvuelva la política. Veo mucho valor en los bonos provinciales, con números fiscales mucho más holgados y cupones más atractivos.

P.: ¿Los fondos extranjeros van a seguir presionando para irse?

J.T.: Si el CCL estuviera 30% por encima del oficial, hoy tendrían ganancias. Pero hoy lo veo recién como la última etapa, después de los corporates, provinciales y soberanos. Los inversores en pesos hoy con cepo y brecha al 100% es muy difícil seducir.

P.: Tras el rechazo del Tesoro estadounidense sobre los sobrecargos, ¿ve viable que se avance con otros pedidos extraordinarios como el fondo de resiliencia?

J.T.: No lo veo probable en esta instancia, pero si Argentina muestra que cumple con las revisiones, no lo descartaría. Hoy no van a hacer nada en anticipación hasta que Argentina cumpla.

P.: ¿La gira por Rusia y China podría influir negativamente?

J.T.: La Argentina tiene el derecho de comercializar con todos los países. Dudo que Estados Unidos lo castigue por querer crecer.

P.: Firmado el acuerdo, aprobado por el Congreso, con metas que se cumplan, ¿se terminó la crisis de deuda o cuándo se junten los vencimientos con los privados habrá que renegociar?

J.T.: En Argentina estamos acostumbrados a contar la cantidad de reservas para ver si alcanza o no alcanza para pagar los vencimientos. Nadie hace eso. La mayoría de las deudas no se pagan sino que se rollean. Construyendo la confianza del mercado durante años, se puede rollear la deuda a tasas bajas. De lo contrario, entramos en un círculo vicioso de tasas altas e incumplimientos. Hay que bajar el headline risk, que es el riesgo que toman los inversores privados para decidir dónde invertir. No es una cuestión de retornos, o de justicia con Argentina. Es una cuestión de confianza y de consenso político.