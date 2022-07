Sin el aval del ministro Guzmán, el oficialismo aprobó la nueva moratoria previsional – NCN

En una tensa sesión, el Senado de la Nación dio media sanción y giró a Diputados el proyecto moratoria previsional que el kirchnerismo impulsó sin el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La iniciativa recibió 38 votos a favor del Frente de Todos, de sus aliados y de la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo; seis votos en contra y 18 abstenciones aportadas por el interbloque de Juntos por el Cambio, que cuestiona el costo fiscal que podría tener la ley.

La norma prevé el establecimiento de un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 800.000 personas que, según el oficialismo, no alcanzaron a cumplir con los años de aportes, puedan jubilarse este año.

De esta manera, se podrán regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

La encargada de defender el proyecto fue Juliana Di Tullio, jefa del bloque Unidad Ciudadana, el sector más K dentro del Frente de Todos: “El costo fiscal es de 0,02 este año y 0,3 del PBI para el año que viene. Es insignificante. No es una buena excusa para no votar este proyecto”, sostuvo la senadora ante la decisión de la oposición de no acompañar con el tratamiento.

“La verdad que no le pregunté al ministro de Economía (Martín Guzmán), le pregunté a la Anses. Las iniciativas legislativas, en general, no se las preguntamos a los ministros”, dijo la legisladora cercana a Cristina Kirchner.

“La insistencia de preguntarle al ministro si está de acuerdo o no… la verdad que para endeudarse en 50.000 millones de dólares jamás le pidieron a su ministro de Economía ninguna aparición en este Congreso. Para hacer un plan para mejorarle la vida a miles de personas, sí”, disparó.

Desde Juntos por el Cambio afirmaron que el proyecto “no resuelve el problema estructural”, se preguntaron si “no impactará en el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional” y pidieron que el texto vuelva a Comisión y sea también girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda “para poder invitar al equipo económico” del Gobierno de Alberto Fernández.

”Todas las moratorias que se hicieron desde 2006 hasta hoy tienen en común que se hicieron en vísperas de un año electoral. El derecho debe ser permanente, no discrecional. No puede estar a merced de la voluntad política de alguien”, sostuvo el radical de Evolución, Martín Lousteau.

El oficialismo aprobó la iniciativa con lo justo y gracias a la ayuda de aliados. Acompañaron: el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana. La cordobesa Alejandra Vigo, alineada con el gobernador Juan Schiaretti y opositora al Gobierno, también votó a favor.