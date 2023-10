Sin exportación no hay crecimiento

… que, en el marco de una sensible baja en prácticamente todas las operaciones comerciales (que se pueden postergar), el campo también se puso “stand by”, o en espera, hasta después de las elecciones del domingo. Se especula con que tras el comicio se distiendan algunas medidas que vienen frenando operaciones, como la importación de insumos clave como agroquímicos y fertilizantes, o repuestos de maquinaria y equipos, que viene agudizándose en el sector. Y, aunque en algunos casos, hay todavía provisión, lo que no se sabe es el precio de venta ya que la reposición, por el momento, es imposible. En otros casos, la falta de dólares para la importación frenó los ingresos de mercadería, situación que podría haber sido más grave aún si no fuera por la sequía que viene atrasando muchas labores, especialmente en el área agrícola, pero que puede forzar al mercado ni bien comiencen lluvias más regulares, incluso este mismo fin de semana, como están amenazando la mayoría de los meteorólogos. Esto, sumado a la devaluación que está marcando el mercado de futuros para después del 10 de diciembre, determina el parate de operaciones comerciales, en especial, en la venta de granos. Tanto es así, que el Disponible en casi todos los productos está por encima de las cotizaciones en el exterior, y no ya solo en el trigo que arrastra esta situación desde hace más de un año, debido a la fuerte caída en la producción 22/23, que apenas llegó a 12,5 millones de toneladas. Pero, cuando se esperaba un cambio sustancial en la actual campaña, ya los daños en trigo por la seca de este ciclo, están mostrando caídas a volúmenes por debajo de los 15 millones de toneladas, situación que se puede agravar si se prorroga el déficit hídrico. Como agravante, ya habría cerca de 6 millones de toneladas anotadas para la exportación (e ingresadas las operaciones) por lo que, prácticamente, no quedaría casi volumen para el comercio exterior, considerando que la demanda interna requiere también otros 6 millones, lío que debieran estar mirando atentamente las eventuales nuevas autoridades que asumirán el 10 de diciembre.