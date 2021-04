Sin vacunas ni ajuste salarial, los médicos privados podrían avanzar con medidas gremiales

Si hablamos de números la historia da cuenta de que en las paritarias 2020 (las fechas de firma y vencimiento dependen de cada Convenio Colectivo de Trabajo; por ejemplo, con el Sanatorio Güemes es julio) se firmó por el 21,4% con cláusula de revisión en marzo de este año según la evolución del IPC. “Al ser el último registro 2020 del IPC, publicado el 11 de enero, del 36,1% es que solicitamos un 16% para superar un punto la inflación 2020 como se solicitó de Jefatura de Gabinete”, detalla Héctor Garín, secretario general de AMAP, a Mundo Gremial.

Sigue: “Tenemos a casi todos los gremios del sector que están siendo sorprendidos por el incumplimiento de todas las empresas porque en marzo teníamos las reuniones paritarias complementarias a los acuerdos que habíamos tenido por los registros de inflación”.

Refiere por ejemplo a los trabajadores de la Sanidad, que actualmente están en conciliación obligatoria por la falta de ajuste salarial como está ocurriendo con AMAP. De hecho, FATSA (Federación Argentina de Trabajadores de Sanidad) ya realizó paros.

-Ahora bien, en el caso de la medicina privada, el Gobierno puso un freno a los aumentos de tarifas; ¿entiendo eso incide directo en la problemática salarial que usted cuenta? preguntó Mundo Gremial.

-Sí, por supuesto. Los trabajadores son los que reciben el perjuicio; porque en todas estas negociaciones se pierden un puntito, pero perder el 16% es una barbaridad porque todo el personal de salud le ha puesto el hombro contra la pandemia además poner en riesgo su seguridad personal y la de su familia como para que ahora digan alegremente ´no nos alcanza el dinero´. Nos dicen que el déficit es tal que ni siquiera se sienten a conversar. Me parece que están actuando de mala fe: pretenden que el Estado pague los déficits que ellos dicen tener. Es una manera mezquina de tratar a los médicos. Esta semana próxima se espera tengamos una reunión para que quede asentado por escrito lo que nos dicen verbalmente de qué es lo que piensan hacer; y a partir de ahí supongo que vamos a tener que tomar medidas gremiales porque es absolutamente injusto.

Vale recordar que el sector empresario con el que discuten paritarias están nucleados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Cámara de Empresas de Emergencias de la Capital Federal (CEMCA), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y Hospitales de Colectividad.

A esta problemática salarial se le suma el conflicto a la hora de la jubilación: “Además de tener los salarios tan bajos no nos quieren aumentar; y jamás se les ocurrió resolver el trabajo no registrado que tienen los médicos”, critica Garín. Y agrega: “Esto es una forma de perder los beneficios que da la relación de dependencia: entre otros, muchos médicos se terminan jubilando como monotributistas y pasan de ganar un sueldo más o menos razonable a cobrar una pensión, lo que es nada”.

-¿Cómo están los médicos del sistema privado con respecto al tema de vacunación?, quiso saber Mundo Gremial.

-Los médicos no están todos vacunados; y en el caso del sector privado esa tasa supera el 50 por ciento. Desde las empresas prepagas nos dijeron que no era su obligación ni problema vacunarlos. Ofrecimos a los ministros de Salud, tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, lugares de nuestro sindicato para vacunar a nuestros médicos y, pese a que se aprobó el lugar por los inspectores, nunca llegaron las vacunas. En ese sentido había un compromiso de vacunar respecto a lo esencial que es cada sector y en el primer lugar estaban los médicos y el personal de salud y eso no se cumplió.