Sindicato de Choferes movilizó contra despidos masivos en empresas de remis

El Sindicato de Choferes Particulares denunció el despido de 150 trabajadores en empresas que prestar servicios de remis en aeroparque Jorge Newbery de Capital Federal y aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza.

La organización apuntó contra las empresas Mundo Remis y Aerotransfers. En el primer caso sería 50 los choferes despedidos, mientras que en la firma mendocina la cifra asciende 100, pesar del decreto presidencial que los prohíbe.

Los trabajadores señalaron que las empresas se negaron a resolver el conflicto mediante negociaciones con la entidad sindical, inclusive llegándoles a retener indebidamente los salarios correspondientes de marzo, y al no tenerlos a la mayoría de ellos debidamente registrados, los trabajadores no han podido percibir ATP, ni IFE a quienes tenían en el régimen de monotributo, en fragante fraude a la ley laboral argentina.

En ese marco, el sindicato movilizó este miércoles al aeroparque Newbery para exigir respuestas. “Lo que es más grave -explicaron desde el gremio- es que no han contestado las cartas documentos enviada por el gremio realizando un lock out patronal, cambiando inclusive su domicilio legal, para no responder a las demandas de los choferes; por lo que nos movilizamos para defender el salario y el trabajo de los compañeros”.

Los Choferes Particulares aclararon que la marcha se realizó cumpliendo los estrictos protocolos de seguridad por el Covid 19, que son los mismos utilizados en la actividad, ya que como servicio esencial, se realizan a diario con los pasajeros.

Por último, la entidad que conduce Andrea Aranda advirtió que “nuestra organización sindical, que tiene una larga tradición de lucha en defensa de los derechos irrestrictos de los trabajadores choferes, no permitirá que se conculquen las conquistas de nuestros trabajadores choferes”.