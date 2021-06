Sindicato de futbolistas chilenos preocupado por elección de Brasil como sede de la Copa América

Por Leopoldo Sosa

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) aseguró que la elección de Brasil como sede de la Copa América 2021 genera preocupación ya que “no se ha escuchado nada acerca de las medidas preventivas” para que aquel país albergue el torneo.

Gamadiel García presidente del Sifup señaló en el programa “Al Aire Libre” por Cooperativa de Chile que: “Yo no he escuchado a las Federaciones de cada país en cómo van a sobrellevar la situación sanitaria que se vive en cada país”. Mientras agregaba “La Copa América se va a desarrollar en uno de los tres países que tiene mayor tasa de contagios al día de hoy, entonces es preocupante. No hemos escuchado tampoco cuáles son los protocolos o de las medidas de prevención a nivel sanitario”.

Por la cuenta de Twitter del sindicato se emitió un comunicado que expresa “Una pandemia descontrolada y constantes protestas contra el gobierno, constituyen un escenario preocupante para la realización de eventos deportivos. Nos pusimos en contacto con @FIFPRO y les manifestamos nuestra preocupación y alarma por la confirmación de la Copa en Brasil”, en relación a este pedido cabe aclarar que hay asociaciones como la alemana y la brasileña que no forman parte de la FIFPro.

Situación epidemiológica

Según un parte del domingo 30 de mayo emitido por el Ministerio de Salud de Brasil se registraban 874 nuevas muertes por Covid-19, lo que elevaba el número total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 461.931.

A su vez se contabilizaban 43.520 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de contagios en el país avanzó a 16.515.120

Situación política

El sábado pasado decenas de miles de personas salieron a las calles de cientos de ciudades de Brasil para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro y su manejo de la pandemia. Se trata de las primeras manifestaciones multitudinarias desde el inicio de la crisis sanitaria, y se organizaron bajo el grito de “por la vida”.

La convocatoria fue realizada por las centrales sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales. En el centro de Río de Janeiro, unas 10.000 personas protegidas con mascarilla desfilaron a gritos de “Fora Bolsonaro”.

Hoy lunes, Bolsonaro minimizó la concurrencia a las marchas: “Hubo poca gente en esta manifestación de la izquierda. La Policía está confiscando mucha marihuana”, lo cierto es que las movilizaciones se hicieron sentir y el ofrecimiento de Brasil como sede de la Copa América muestra a Bolsonaro doblando la apuesta.

La irrupción del sindicato de jugadores de fútbol de Chile y su llamamiento a ampliar la bases del conflicto con la ayuda de los representados por la FIFPro podría dar inicio a una historia totalmente inédita del gremialismo en el fútbol mundial.