Sindicato médico pide declarar al coronavirus como enfermedad laboral

La Seccional Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) pidió al ministro de Trabajo por la declaración del coronavirus como enfermedad derivada del trabajo para que sea cubierta por las aseguradoras de riesgo del trabajo.

Con una presentación ante el ministro Claudio Moroni, el sindicato médico consideró “urgente, necesario y vital” una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT) al respecto.

El pedido está basado en la grave situación de emergencia sanitaria y pandemia internacional por COVID-19 y busca “mantener indemnes y garantizar la seguridad psicofísica, de los trabajadores y trabajadoras que, en cumplimiento de sus labores esenciales, pudieran verse afectados por el

virus”.

El gremio, a través de su secretaria general Sandra Maiorana y su adjunto Eduardo Taboada, instó a un tratamiento y ejecución “inmediata” poniéndose “a plena disposición para colaborar en lo que fuese necesario”.

Por otro lado, la AMRA Santa Fe reclamó al gobierno se reconozca y declare la “circulación viral propia” en el país, para que que todo el sistema de salud se vea obligado a modificar los protocolos de seguridad.

La organización explicó que con la declaración de circulación viral local las normas de seguridad dejarían de ser “laxas” y todo el personal de salud deberá contar con medidas y elementos de bioseguridad.

“Si el personal de salud no tiene las medidas de bioseguridad es el primero que se contagia. Estamos teniendo los primeros compañeros contagiados, y ese personal que se contagia hasta que manifiesta los síntomas atiende pacientes a los cuales también contagia”, explicó Maiorana.

De ahí la necesidad de reconocer la circulación viral y se modifiquen los protocolos, señalan. “Si no se cambia esto, el esfuerzo inmenso para frenar esto no va a servir. Hay que ser más estrictos. Hay que cambiar los protocolos para que todo este esfuerzo sirva y no se eche a perder”, concluyó la dirigente sindical.