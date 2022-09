Siria acusó a Israel de cometer violaciones ‘atroces’ en el Golán ocupado

Siria apuntó contra Israel por la situación del territorio ocupado

Siria acusó este lunes a Israel ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cometer «las violaciones más atroces» en los territorios de Altos del Golán y advirtió que está en todo su derecho de recuperarlos sobre la base de la línea demarcada en junio de 1967.

«Israel ejerce las violaciones más atroces en el Golán sirio ocupado, que incluyen la expansión de los asentamientos, el cambio demográfico y el robo de los recursos naturales, sin mencionar el apoyo a las organizaciones terroristas y los ataques repetidos a los territorios sirios», denunció el ministro de Relaciones Exteriores, Faisal Mekdad, en su discurso en el debate general del 77mo. período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En este sentido, sostuvo que Israel «amenaza la paz y la seguridad internacionales» y agregó que el Golán ocupado «está en el corazón de cada ciudadano», por lo que Siria mantiene su derecho «firme e imprescriptible, sin negociación alguna, a recuperarlo hasta la línea demarcada el 4 de junio de 1967.

The current chaotic state of the world is the result of hegemonic, wealth-hoarding countries and their ambitions to subjugate others, “which Syria knows only too well,” Foreign Minister Fayssal Mekdad said at #UNGA .https://t.co/qCqsS4BPdV

— UN News (@UN_News_Centre) September 26, 2022