Slokar: “Los magistrados que se reunieron con Macri deben dar explicaciones ante la sociedad”

Slokar record que Garavano fue denunciado por irregularidades en la investigacin del atentado a la AMIA

El vicepresidente de la Cmara de Casacin, Alejandro Slokar, volvi a plantear este lunes que los magistrados y fiscales que durante la gestin de Mauricio Macri visitaron la Quinta de Olivos tendran que “brindar explicaciones ante la sociedad” para garantizar la “transparencia” de sus actos.

De este modo, en declaraciones formuladas esta maana a El Destape Radio, aludi a las reuniones mantenidas, entre otros, por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky con el expresidente Macri durante su gestin al frente del Ejecutivo nacional, segn surgi de un pedido de acceso a la informacin pblica revelado luego por el portal de noticias El Destape.

Slokar lament la “negativa de los colegas” a brindar explicaciones en el seno de la Cmara de Casacin en relacin a los encuentros con el expresidente, y agreg que estas reuniones fueron “mucho ms all de un mero intercambio”.

“Un magistrado como hombre pblico puede tener vinculaciones apropiadas”, argument Slokar, y dijo que la situacin generada por las reuniones de sus colegas con autoridades polticas “tiene que ser abordada por todo el cuerpo”, en alusin a la Cmara de Casacin.

En este sentido, evalu que lo ocurrido genera “una crisis de representacin por la calidad de presidente (de Casacin) que ostenta Hornos, a lo que se suma una serie de episodios que suenan hasta vergonzantes, con consignas misginas en el chat del propio tribunal”.

Slokar grfico la situacin indicando que “frente a un edificio que amenaza con la ruina el consorcio se rene”.

“En estos casos el silencio iguala y hay un grupo (de jueces) que quiere ser ajeno a cualquier ocultamiento y cualquier proteccin”, complet.

“Yo no soy juez de jueces, aunque ya expres que el juez Hornos haba dejado de representarme en su carcter de titular de Casacin””

Al ser consultado sobre cmo debera analizarse la conducta de los magistrados indic: “Yo no soy juez de jueces, aunque ya expres que el juez Hornos haba dejado de representarme” en su carcter de titular de Casacin.

Agreg que la situacin podra ser analizada “por el Consejo de la Magistratura”.

En otro orden, y ante una consulta, calific de “irrelevante” la nota presentada das pasados por el ex ministro de Justicia, Germn Garavano, ante la OEA, en la que se habla del “deterioro” de la democracia en Argentina y el “avasallamiento del Poder Judicial”.

Slokar tambin record que Garavano fue denunciado en su momento por irregularidades en la investigacin del atentado a la AMIA.

Hizo alusin as a la denuncia presentada en 2018 contra Garavano y otros funcionarios por la posible comisin del delito de encubrimiento en el marco del juicio en el que se ventila el desvo intencional de la investigacin del atentado.

Al volver a referirse a las reuniones de Hornos y Borinsky con el expresidente Macri dijo que la cuestin “debe transitar por el carril jurisdiccional”.

“Yo no puedo ni debo pronunciarme. Respecto de Hornos la posicin es clara, y respecto de Borinsky no puedo pronunciarme porque l no ostenta la representacin que tiene Hornos”, dijo Slokar, aludiendo a que Hornos es titular de Casacin.

El pasado 2 de marzo, Slokar elev una nota a Hornos en el el cual le solicita que renuncie como presidente del tribunal de Casacin para “resguardar del mejor modo la representacin del cuerpo”.