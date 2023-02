Snopek habló con Cristina Kirchner previo a la ruptura del FdT, y responsabilizó a Alberto Fernández – NCN

Guillermo Snopek, uno de los senadores que rompió filas con el oficialismo, argumentó los motivos. Indicó que “en Jujuy, pertenecer a nivel nacional al Frente de Todos me genera muchos problemas políticos. El PJ en Jujuy es el que está persiguiendo a quién piensa distinto, es un brazo ejecutor de Gerardo Morales”. Tras la carta en donde expuso que el Gobierno “se alejó de los problemas de la gente”, Snopek remarcó que los desacuerdos con el Presidente Alberto Fernández provienen del entendimiento que en los últimos tres años mantiene con el mandatario opositor, que es su principal rival político.

En declaraciones radiales, Snopek reveló que habló con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “contando cuál era la situación. La falta de respuesta por parte del Gobierno nacional, y estar en el Frente de Todos implicaba una similitud en la representación entre Alberto Fernandez y Gerardo Morales”.

Asimismo, reprochó que el Frente de Todos echó a varios diputados propios en la Legislatura jujeña. Cabe recordar que en 2020 fueron expulsados Alejandra Cejas, Débora Ruth Juárez Orieta, Alejandro Snopek y Juan Miguel Cardozo Traillou. De todas maneras, según el senador nacional, el punto de quiebre se generó hace un mes, cuando se votó la suspensión y el desafuero de la diputada Juárez Orieta por una investigación de la justicia en la supuesta venta de terrenos en la ciudad de Fraile Pintado. En 2021, Cejas corrió la misma suerte de desafuero, lo que motivó un repudio de diputadas nacionales alineadas con el kirchnerismo como Vanesa Siley, Hilda “Beba” Aguirre y Mónica Macha, entre otras dirigentes.

“Es la tercera expulsión del bloque Frente de Todos en los últimos años en connivencia con el gobernador Morales. Mi reproche a Alberto Fernández, como presidente del PJ, es que ha permitido estos atropellos a diputadas jujeñas”, completó Snopek.

En el año 2019, el legislador se presentó como candidato a gobernador y perdió frente a Gerardo Morales. Al respecto de su gestión, hizo responsable al mandatario radical por los “cientos de detenciones y allanamientos” contra dirigentes políticos. “Morales metió preso a un ex gobernador y a un ex ministro. Y al intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es de su partido, le pesa una causa judicial. Hay un poder ejemplificador de Gerardo Morales”. En tanto, este año, Snopek anunció que volverá a intentar, pero reconoció que la campaña electoral será difícil en Jujuy: “Me tuve que ir de la provincia para no estar sometido a la Justicia, porque con el pretexto de un accidente de tránsito te pueden meter preso. Si en Jujuy no se le gana a Gerardo Morales, el responsable político se llama Alberto Fernández”.

Este miércoles, junto a Snopek, los senadores nacionales Edgardo Kueider, de Entre Ríos, Carlos “Camau” Espínola, Corrientes, y María Eugenia Catalfamo, de San Luis, rompieron con el interbloque del Frente de Todos para constituir un nuevo espacio con el nombre “Unidad Federal”. A la bancada se integrará la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), esposa del gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.