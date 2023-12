Sobre Borges… y los 80 de Serrat

En los alegres 90 (comparado con todo este tiempo, aquellos años ahora resultan peligrosos, bellos e inolvidables) Juan Cueto fundó en Asturias, la patria de su antepasado Leopoldo Alas (a) Clarín, la revista Cuadernos del Norte, la más cosmopolita, la mejor de las que nacieron por entonces y de las mejores, sin duda, del siglo XX en español.

Para esa revista, a la que se asomaban, por ejemplo, Susan Sontag o Umberto Eco, Cueto me pidió que narrara el encuentro que mi familia y yo tuvimos con Jorge Luis Borges un fin de semana que ahora parece real, espectral o mentira.

De hecho, como he contado alguna vez, María Kodama, la viuda, me aconsejó que lo declarara mentira. Pero fue verdad, yo lo viví, lo vivió mi hija muy chica y de aquel encuentro fueron testigos mi amigo el escritor Fernando Delgado y mi mujer, Pilar, ambos periodistas, de modo que no me dejarían mentir. Mi hija, por cierto, que se llama Eva y es escritora, escribió también en la revista de Cueto, igual que lo hizo Ana, la hija de éste.

Pero no era una publicación familiar sino rabiosamente cosmopolita, cosmopolita hasta el desatino, en la que se combinaban viajes, reflexiones sobre el futuro y tachaduras del presente.

Era una de las más arriesgadas aventuras culturales que hubo nunca en España. Cueto nos convocó a muchísimos, además de a los consagrados, porque estaba creando un mundo y no sólo un gueto literario.

Era muy generoso, además de un extraordinario personaje de la cultura televisiva, periodística y literaria del universo europeo de entonces, cercano a Jorge Semprún, fundador del mejor Canal + de todos los tiempos, amigo del citado Umberto Eco, de Guillermo Cabrera Infante, de Mario Vargas Llosa y de tutti quanti, sobre todo de tutti cuanti procedentes de Italia, pues allí trabajó para la versión correspondiente de aquella cadena pionera de la televisión moderna. Pero, sobre todo, era el creador de esta revista que les vengo presentando y en la que él publicó aquella digamos que entrevista con Jorge Luis Borges.

Durante años esa conversación, que le envié también como una carta de amor a Borges, reposó en mi casa del sur de Tenerife, embutida en el número 6 de Cuadernos del Norte, hasta que esta mañana de invierno me puse a viajar por esa sensación de pasado que tienen las estanterías. Y me di cuenta de que ese número en concreto se había diluido quizá en la casa de un descuidero que no se acordó de restituirlo.

Ya se sabe que no hay mayor codicia que aquella que se propone reclamar lo que se ha perdido, así que le pedí a mucha gente, a un editor que las tiene todas (Eduardo Riestra, reciente autor de un libro en el que finge ser el negro de Vargas Llosa), a la hija de Juan, Ana Cueto, hasta que encontré el testimonio publicado de aquella dizque entrevista que un joven de entonces le hacía al más admirable de los personajes (de las personas) que he conocido en el mundo por el que transito, la vida literaria.

Ahora que tengo delante la fotocopia de la entrevista, me fijo en el título (Jorge Luis Borges, con el alma sin banderas), en la primera pregunta y en la respuesta que sigue. Cueto me había pedido que le preguntara por las banderas y así me respondió el creador de El Aleph: “¿Por qué no me pregunta por algo más concreto?”. A la vez, me indicó, señalándome el bastón de carey, o de bambú, que acariciaba. Yo no sabía, cómo iba a saberlo, de dónde procedía, y él estaba muy interesado en los acertijos. “Adivínelo, pues”.

Regocijado por la torpeza del interlocutor, jugando a ser un chiquillo de barrio, situó en China el origen del misterio, y pasamos a algunos hechos más cercanos. Mientras nos acercaban la carta del menú (él pidió, por cierto, vichisoisse, un martirio francés para comensales ciegos) declaró que ese traje que le tocaba la niña había sido una compra de Kodama, y “especialmente” puso de manifiesto su amor por la corbata, “tan bien entonada…”.

Se pasó la noche sorprendiendo con canciones y con dichos, con acertijos. Nos dijo: “Dante dice nell mezzo del camí della nostra vita; yo creo que hay una triple edad, una termina en los 35 años. A los 35 años yo quería llegar a los cuarenta. Quizá es que entonces ya era viejo. Pero, bueno, que más da le edad. Mi padre murió en 1938, cuando se suicidó Lugones”.

Nosotros vivimos esos días con la boca abierta, y especialmente así viví yo cuando me pidió que le dejara algunos resquicios para que, en la maleta que yo mismo le andaba preparando, pudieran respirar las camisas. Me pidió que lo llevara a la parte del Hotel Palace, donde vivía, para mirar desde el enorme hall el color amarillo (el único que distinguía) del cielo que teníamos por testigo…

Tomé tantas notas. Me dijo, por ejemplo, que en algún momento él se llamó Beethoven, nos explicó que su abuela, “siendo jovencita, asistió a la lectura de un capítulo de Dickens, por Dickens… Cambiaba de entonación y de cara”. O, dijo también, “cuando nací las casas eran terreras, tenían azoteas, aljibes”.

Fue de las grandes personas que conocí en mi vida. Años después Kodama me llevó al mismo sitio y yo le señalé el diván desde donde Borges había mirado al techo. Por aquel entonces (1983, me parece) ella había ido a ver a unos amigos suyos en Córdoba, Andalucía… Kodama me paró ahí: “Jamás dejé solo a Borges”.

Desde entonces el tiempo u otros accidentes hicieron que se extraviara esta crónica que ahora he resumido para los lectores de Clarín… y de Borges, viajero de aquella noche que él hizo fantasmal, real e inolvidable.

Queremos tanto al Nano

Escribo en Tenerife, al sur de la isla, el mismo día, 27 de diciembre, en que Joan Manuel Serrat cumple ochenta años. Hizo que su música fuera una fantasía real, intensa, latinoamericana; aquí lo conocí cuando el régimen de Franco había empezado a tacharlo de los almanaques de la música y él se iba a Suramérica, para encontrar allí la inspiración que lo fue haciendo de todas partes, y de todos.

Sus canciones, inspiradas por el mar o por sus grandes poetas, Antonio Machado, Miguel Hernández, han quedado para siempre como parte del legado de un hombre que, siendo él mismo poeta, le ha regalado a la historia de la poesía la alegría de poder recitar a sus antepasados como si estuvieran hablando ellos mismos por su voz temblorosa y sutil, tan bella, de tanto aplomo, tan arriesgada.

Se fue de los escenarios hace un año exactamente ahora, pero la gente lo para como si todavía estuviera bajándose de los atriles donde seguía los versos de sus canciones.

Le hacen agasajos y lo llaman para que participe en recuerdos que se deben a los que padecieron guerra o exilio, y nunca ha dejado de ser el ciudadano que los latinos reclaman como suyo igual que lo reclamamos como nuestro los canarios, los vascos, los andaluces de Jaén, por ejemplo, tantos otros y, naturalmente también, los catalanes.