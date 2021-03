Sobreseen a Miriam Lewin en la causa por el observatorio contra la desinformación

Para la jueza, la denuncia contra Lewin no encuadra en una figura legal.

La jueza federal Mara Eugenia Capuchetti sobresey por inexistencia de delito a la defensora del pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual, Miriam Lewin, en una denuncia en su contra a raz de la anunciada puesta en marcha de “Nodio”, un observatorio contra la desinformacin y violencia simblica.

La magistrada tom esa decisin “por no encuadrar en una figura legal el hecho investigado”, segn el fallo al que tuvo acceso Tlam.

“Arribado el momento de expedirme sobre la situacin procesal de MIriam Lewin, entiendo que corresponde adoptar un criterio desvinculatorio” en la medida en que los hechos denunciados “no constituyen delito”, sostuvo Capuchetti.

La causa se inici el 13 de octubre pasado por una denuncia de diputados nacionales opositores, entre ellos Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Graciela Ocaa y Alvaro De Lamadrid.

Los denunciantes sostuvieron que la creacin del “Observatorio de la Desinformacin y la Violencia Simblica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio)” tena por objeto “ejercer censura previa para restringir la libertad de expresin”.

El fiscal federal Carlos Stornelli imput a Lewin e impuls la investigacin.

El presente interlocutorio se da en un contexto complejo en los medios de comunicacin donde colisionan la libertad de expresin e informacin con fenmenos y prcticas sumamente peligrosas”” Mara Eugenia Capuchetti

En su resolucin, Capuchetti ponder que Nodio no fue an puesto en marcha por lo cual “los supuestos actos” delictivos “slo podran ser admisibles” llegado el caso “cuando el observatorio se encuentre en funcionamiento”.

Por otro lado, Capuchetti aludi a la “situacin actual en la que se dicta el presente interlocutorio, se da en el marco de un contexto sumamente complejo en los medios de comunicacin, sobre todo en las redes sociales, donde colisionan permanentemente la libertad de expresin e informacin con fenmenos y prcticas que son sumamente peligrosas, que abarcan desde la difusin de contenidos manifiestamente ilcitos hasta la proliferacin de noticias falsas comnmente denominadas ‘fake news'”.

La jueza concluy que “ni de la argumentacin fiscal en su requerimiento de instruccin ni de un anlisis prudente de los hechos puede sostenerse mnimamente que de las principales funciones proyectadas para el Observatorio de la Desinformacin y la Violencia Simblica, en particular aquellas que se orientan al anlisis a partir de muestras de noticias falsas y/o maliciosas previamente difundidas en los espacios nacionales especializados, se extraiga de all per se una conducta punible”.