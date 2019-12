Sobreseyeron a Máximo Kirchner en causa derivada de los «Cuadernos» – NCN

La jueza federal María Servini sobreseyó a los referentes de La Cámpora Máximo Kirchner, Eduardo «Wado» de Pedro y Andrés Larroque, entre otros, en una investigación por supuestos delitos electorales derivada de la denominada causa de los cuadernos de las coimas.

La magistrada determinó archivar el caso al entender que no tenía acción de la fiscalía, que no encontró pruebas suficientes para acusar al hijo de la vicepresidenta y otros referentes de La Cámpora.

La causa era un desprendimiento de los cuadernos de las coimas, en la que se investigó si la cúpula de la agrupación K La Cámpora recibió financiamiento de empresarios que pagaron sobornos durante el kirchnerismo para obtener beneficios. Inicialmente la causa estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadio, y luego pasó al juzgado de Servini.

Además, el fallo alcanzó al ex secretario de Justicia Julián Alvarez, a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García y al empresario Sergio Szploski. Tal como sucede en todos los sobreseimientos, la resolución hizo “expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado los imputados”.

“Teniendo en consideración los argumentos esgrimidos por el Representante del Ministerio Publico Fiscal y habida cuenta que el procedimiento establecido por el Código Electoral Nacional le asigna la titularidad de la instrucción al nombrado, no hay elementos en las presentes actuaciones que permitan imputar determinado incumplimiento”, señaló Servini en su fallo.