Sociedad abierta y sociedad tribal: Uruguay y Argentina

Para proteger a mis conciudadanos, dijo el presidente uruguayo, lo mejor es abrir mi país al mundo. Del otro lado de la pantalla, el presidente argentino había argumentado lo contrario. Y en efecto, la legislación argentina está llena de “cepos”, de “compre nacional”, de “dólares turistas”. Ante la vida, la historia, la política, ante todo, se pueden asumir dos tipos de actitud: una de apertura, otra de clausura.

La historia no es ni buena ni mala, es alegría y dolor, éxito y fracaso. En la historia hay progreso y están los efectos nocivos del progreso, los avances de la tecnología y los peligros de la tecnología, las ventajas de la interdependencia y las incógnitas de la interdependencia. Hay oportunidades y riesgos. Una actitud abierta no es optimismo ingenuo. Es realista y racional.

Nos guste o no, la historia no responde a planes, menos aún a nuestros planes. Más vale enfrentar los desafíos tratando de captar lo mejor y sortear lo peor, aprendiendo de nuestros errores y de las experiencias de los demás. La actitud de cierre es al revés.

Para ella, la historia es degeneración, es declive a partir de un estado originario de armonía, un obstáculo en el camino de salvación trazado por el destino o la providencia para nuestro pueblo y nuestra nación. Allá afuera, en fin, hay un mundo malo que nos amenaza. Por tanto, el mejor gobierno será el que le cierre las puertas limitando al máximo el cambio.

Tales son las actitudes de Alberto Lacalle Pou y Alberto Fernández respectivamente. Actitudes que ilustran los caminos opuestos de sus países a partir del siglo XX. La mejor prueba fue el conflicto sobre las papeleras. Por un lado, un país en busca de producción y trabajo, innovación y progreso. ¿Había riesgos? Obvio. Por lo tanto, buscó un socio confiable y tecnologías avanzadas, aceptó los controles necesarios. Por el otro lado, un país, parte de un país, claro, aterrorizado por la historia, que ve la amenaza detrás de cada oportunidad.

Ante toda empresa nueva, se eleva el grito: no, no, no. Y si la novedad viene de fuera, peor: casco en la cabeza, cavar trincheras y disparar al invasor en las puertas. No hay nada abstracto en todo esto. La vida cotidiana está llena de repercusiones prácticas de esta filosofía de la historia: ahora llamada “pensamiento nacional”, ahora “teología del pueblo”, impregnada de escatología religiosa, alimenta el mito nacional argentino.

Nada más lejos del Uruguay laico y liberal. ¿Una provincia patagónica negocia inversiones en el sector minero? El “pueblo” se levanta. ¿Una ciudad atlántica discute si abrirse a la exploración petrolera? El “pueblo” insurge. ¿La capital piensa instalar un termovalorizador para incinerar la basura? El “pueblo” se indigna. ¿Propuestas alternativas? Ninguna.

Así siempre, ahora invocando el Magisterio del Papa, ahora el versículo de una encíclica, ahora el “pueblo de Dios”: no, no, no. Y de todos modos, “no en mi patio trasero”, háganlo en otro lugar.

No estoy diciendo que esas protestas sean siempre infundadas. A menudo denuncian peligros ambientales, intereses económicos sospechosos, riesgos de corrupción. Aunque con la misma frecuencia apoyan intereses particulares, privilegios corporativos, el sindicato de turno.

Sin embargo, lo que no deja de llamar la atención es el prejuicio, el tic antimoderno y nacionalista: siempre pretenden defender la “soberanía”, proteger al “pueblo”. ¿De qué? ¿Del cambio, de la innovación, del “contagio”? Los resultados hablan por sí mismos: un desastre.

He visto defender así trabajos enajenantes y extenuantes, primitivos e improductivos, que la tecnología y la capacitación deberían barrer y reemplazar por trabajos calificados y mejor remunerados. ¡Con esta mentalidad, la luz eléctrica nunca habría reemplazado a las velas, los barcos de vapor a los botes de remos, los automóviles a los caballos!

Me ha pasado varias veces de escuchar las quejas de los fabricantes italianos de maquinaria de última generación: ¡qué esfuerzo por exportar a la Argentina, cuántos obstáculos, cuánta desconfianza! A pesar de que utilizándolos mejoraría la productividad y se cumpliría el eterno milagro de la transferencia de tecnología. Recuerdo a un famoso arzobispo que proponía combatir el desempleo deteniendo la innovación técnica. Un “ludita” del siglo XXI. El manifiesto de los “intelectuales” kirchneristas para la “soberanía tecnológica” es digno de la autarquía fascista.

¿Hay mejor ejemplo de psicología tribal? Hay uno, a decir verdad. Aún más grotesco y apropiado. ¡El gobierno argentino castiga a los que viajan! Para sacarles dinero, claro, pero también por qué le molesta que viajen. Como dice el régimen cubano, ejemplo casual, los que tienen contacto con el mundo son “penetrados”. Todo un programa. El “dólar turismo” suena a broma, pero es verdad. Una medida de un oscurantismo grosero, en el mundo globalizado. Un día será barrida y burlada.

¿Qué idea implica del mundo, de la historia, de la Argentina? ¡Ningún otro país ha sido como Argentina forjado por “viajeros”! Por personas que, por lo tanto, mantienen vínculos con los lugares más dispares del mundo, que tienen hijos y nietos esparcidos por aquí y por allá, que, mientras viajan, no sólo ejercen un derecho elemental, sino que observan y comparan, critican y aprenden, importan experiencias y conocimientos.

Encerrarlos en casa, dice el gobierno, es “solidaridad nacional”. ¡Qué hipocresía! Es la habitual guerra contra el cosmopolitismo a golpes de provincianismo, el habitual intento de encerrar el universalismo en las prisiones del nacionalismo, de escapar a la historia refugiándose en el mito. ¡Liberen a los argentinos!

Loris Zanatta es historiador. Profesor de la Universidad de Bolonia, Italia.