Solá: “Argentina no quiere tener conflictos y cree que es momento de unidad” – Télam

El canciller Felipe Sol afirm este mircoles que la Argentina “no quiere tener conflictos” y que es “momento de unidad“, al inaugurar el ciclo 2021 del Curso de Posgrado en Asuntos Estratgicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del que participan diplomticos extranjeros en calidad de alumnos.

“Es un orgullo histrico, sin duda, que diplomticos de Brasil, Mxico, Uruguay, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Canad, China, Japn, Blgica, Grecia, Pases Bajos y Espaa cursen en nuestra UBA, que acaba de cumplir 200 aos y sigue siendo una de las mejores universidades del mundo“, manifest Sol.

Aadi el canciller que “la universidad pblica y gratuita es sin duda uno de los mejores asuntos argentinos y una de nuestras formas de conectarnos con el mundo”.

En la conferencia de la que particip el director del posgrado, Agustn Romero, Sol destac que “ustedes son diplomticos y saben que la Argentina no tiene conflictos con ninguno de los pases que representan”.

“Podemos tener diferencias sobre el enfoque acerca de algn tema en particular. Podemos tener, incluso, intereses encontrados en algn rea comercial. Pero conflictos, no tenemos ni queremos tener. Es una caracterstica nacional la de tratar de no querer conflictos con otros pases”, asever.

Sol agreg: “La bsqueda de objetivos comunes basados en el realismo, la diversidad y el respeto a todos, es caracterstica de la diplomacia argentina”.

“Nuestro pas cree que si hay algo que tener en este momento, es unidad; ms si pensamos en Amrica latina y el Caribe. Como dice el Papa Francisco, uno de los preceptos que hacen a la construccin de un pueblo es que la unidad es siempre superior al conflicto”, enfatiz, inform en un comunicado la Cancillera.

El ministro de Relaciones Exteriores aadi que “la Argentina quiere tomar la responsabilidad de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamrica y el Caribe, la CELAC, cuando termine la eficaz presidencia mexicana, porque nuestro propsito no es la divisin, sino integrarnos cada vez ms”.

Acerca del mundo tras la pandemia del coronavirus, sostuvo que “hay que ser realistas para mirar el futuro y estar lo mejor preparados posibles. La realidad es superior a la idea”.

Y en ese punto destac que “es necesario que los pases y regiones puedan elaborar sus propias vacunas como as tambin invertir en educacin y en tecnologa y desendeudarse”, seal el comunicado de la Cancillera.