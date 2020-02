Solá consideró que Argentina “influyó positivamente” en el Grupo Lima – Télam

El canciller Felipe Solá consideró hoy que Argentina “influyó positivamente” sobre el Grupo Lima y logró anteponer la idea de que “los embargos y las sanciones agravan la situación del pueblo de Venezuela” por sobre las visiones “más radicalizadas” de ese conjunto de países.

“Hemos influido positivamente para que las posiciones más radicalizadas del Grupo, en cuanto a que la agresión por la vía de embargos y sanciones, que agravan la situación del pueblo venezolano, no es la mejor solución”, declaró Solá, luego de participar de un acto en la Cancillería por 116 años de permanencia argentina en la Antártida.

Esa influencia, dijo Solá, sirvió para que el grupo “empiece a pensar si tiene sentido apoyar” ese tipo de sanciones.

Ayer, el Grupo Lima se reunió en Canadá para analizar la situación de Venezuela y a través de comunicado reclamó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, “elecciones presidenciales justas, libres y creíbles”, una postura más cercana al planteo de Argentina, que pretende una salida dialogada y evitar presiones económicas contra Caracas.

Para Solá, el comunicado “expresa las dudas que se han introducido en el Grupo, en el mejor sentido”, en cuanto a que “seguir haciendo lo mismo es seguir teniendo los mismos resultados”.

“Por supuesto no todos pensamos igual y no todos tenemos la misma actitud; nosotros tenemos una actitud de independencia y nuestra identidad está en respetar los gobiernos, en la medida que tengan un origen legítimo, lo que no quiere decir que nos parezca bien lo que está ocurriendo en Venezuela”, reflexionó Solá.

Los miembros del Grupo de Lima se reunieron ayer en Quebec para expresar la “unidad y el compromiso inquebrantable con el retorno de la democracia en Venezuela, basados en una estricta adhesión al Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”.

“El sufrimiento humano ha alcanzado un nivel intolerable. Esto contribuye a la urgencia de una salida pacífica y democrática de esta crisis que se deteriora rápidamente”, destacó el comunicado final, en el que se pidió a los venezolanos que lideren el retorno a la democracia en Venezuela.