Solá: “El imprescriptible reclamo de soberanía sobre Malvinas es un mandato constitucional” – Télam

Felipe Sol sobre Malvinas: “No vamos a claudicar en su defensa”.

El canciller Felipe Sol, remarc que “el imprescriptible reclamo de soberana de Argentina sobre las Islas Malvinas es un mandato constitucional, reconocido por Naciones Unidas” y “un deber moral con los excombatientes y cados” en la guerra de 1982.

Sol expres estos conceptos en sus redes sociales, tras las polmicas declaraciones de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo, quien, en una entrevista televisiva, haba dicho que “las Malvinas son un territorio britnico”.

“Para algunos ignorantes: el imprescriptible reclamo de soberana de Argentina sobre las Islas Malvinas es un mandato constitucional, es reconocido por Naciones Unidas y es un deber moral con los excombatientes y cados”, escribi el canciller, sin mencionar a Sarlo, en su cuenta de Twitter.

El jefe del Palacio San Martn reafirm adems la soberana argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sndwich del Sur y los espacios martimos.

“Es nuestra Patria. No vamos a claudicar en su defensa”, enfatiz el canciller Sol.

Con sus declaraciones, Sarlo se mostr en sintona con la postura negacionista de la soberana argentina sobre el archipilago de algunos referentes de Juntos por el Cambio, como la precandidata a diputada nacional Sabrina Ajmechet y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

“Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qu son las Malvinas”, seal el pasado martes la ensayista en una entrevista televisiva con la LN+, y agreg que el archipilago se asemeja al “sur de Escocia”.

En esas declaraciones, Sarlo consider adems “un acto nacional psictico” el envo de tropas a Malvinas en 1982 por parte del dictador Leopoldo Galtieri y juzg que el desembarco de las tropas argentinas en las Islas “fue una invasin, revindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera dcada del siglo XIX, es decir cuando Argentina no estaba unificada como pas y no tena Constitucin”.

Los dichos de la intelectual tambin fueron cuestionados por el secretario de Malvinas, Antrtida y Atlntico Sur de la Cancillera, Daniel Filmus, para quien las afirmaciones de la ensayista “demuestran una ignorancia enorme sobre el tema”.

“Las declaraciones de Sarlo demuestran una ignorancia enorme sobre el tema. En primer lugar, una ignorancia histrica pero tambin poltica y geogrfica”, indic Filmus en dilogo con Tlam.

En su respuesta a la escritora, el funcionario hizo un repaso histrico que dan sustento al reclamo argentino sobre la soberana de las Islas Malvinas.

“Las Malvinas fueron heredadas de Espaa, fueron incorporadas al territorio (nacional) el 25 de mayo de 1810 por la Primera Junta, que en la primera semana de gobernar les pag a los militares espaoles que estaban all”, record Filmus.

El secretario dio otros detalles histricos, que, sostuvo, “Sarlo desconoce”, como el dato de que el libertador Jos de “San Martin, desde Mendoza en 1816, pide que, si no le mandaban soldados, le enven aquellos que estaban en el presidio de Malvinas.

Adems, “en 1820, el gobierno de la provincia de Buenos Aires -de quien dependan los territorios del sur- toma posesin y ese mismo ao se iza por primera vez la bandera argentina en las Islas, hecho del cual el ao pasado se conmemoraron los 200 aos”, dijo Filmus en su resea histrica, en la que agreg la “designacin en 1828 de (Luis) Vernet como primer gobernador argentino en las islas”.

“Desconocer todo esto y decir que Argentina todava no era Argentina y que, por eso, haba derecho a usurpar una parte de nuestro territorio es de una gravedad enorme, y darle a la usurpacin autoridad legal y legtima es colocar a la fuerza militar por encima de los derechos histricos y jurdicos”, reflexion.