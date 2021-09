Solá explicó que no hay otra manera de resolver el litigio con Chile que no sea con negociación – Télam

Transmisin en vivo de la reunin de comisin.

El canciller Felipe Sol declar este mircoles ante los senadores que “no hay otra manera” de resolver la controversia con Chile tras un decreto presidencial de ese pas que fija un nuevo lmite de la plataforma martima que no sea las de la va de las negociaciones y afirm que “no existe una tercera manera”.

Al exponer ante la Comisin de Relaciones Exteriores del Senado, Sol tambin pidi a todos lo sectores polticos que “fijen posicin” y que, adems de hacerle llegar recomendaciones, se pronuncien sobre “quien tiene razn” en el litigio.

En su presentacin ante los senadores, el canciller afirm que ha recibido “con buena y regular fe recomendaciones sobre la necesidad de tener negociaciones con el hermano pas” y asegur que “las agradece”.

“Yo les digo que ese es mi trabajo, no hay otra manera de tomar esto que no sea con negociaciones bilaterales o laudo con un tribunal arbitral. No existe una tercer manera, ese es mi trabajo. Lo que les pido a quienes no comparten (esta posicin) no es que me aconsejen, porque nosotros ya sabemos que tenemos que negociar; les pido que digan quin tiene razn de los dos”, argument.

Filmus y Sol expusieron a travs de una videoconferencia.

Sol esgrimi la necesidad de que todos los espacios polticos se pronuncien sobre el tema al sostener que, de lo contrario, “es como mirar desde un balcn y decir ‘conversen muchachos'”.

El funcionario pidi que todos los sectores “digan qu piensan del fondo de la cuestin ms all del consejo sabio de negociar” y consider que lo que “lo que est en juego son 5.000 kilmetros cuadrados de plataforma argentina inobjetables y 25.000l km2 de lecho y subsuelo que forman parte del patrimonio de la humanidad y que Chile con este decreto intempestivo se apropia”.

Desde la oposicin, el senador Julio Cobos (Juntos por el Cambio-Mendoza) sostuvo que la postura de Chile “es inentendible” y coincidi con que se debe tener “una postura comn” en rechazo a la medida del gobierno chileno.

El senador Juan Carlos Romero (Peronismo Federal-Salta) afirm que “este es un tema que va mas all de las diferencias polticas” y que se debe sentar “una posicin comn” y por “unanimidad”.

Chile se atribuye la facultad de proyectar la plataforma submarina continental al Este del meridiano 67 16

“Juntos por el Cambio est con postura unnime. Ac no hay ningn tipo de discrepancias”, afirm el senador Pablo Blanco (Tierra del Fuego-JxC).

Sol ley ante los senadores un escrito de tres pginas para dejar sentada la posicin argentina, en la que calific como “expansiva” la postura chilena y asegur que en los ltimos 36 aos ese pas no manifest objecin alguna a los lmites de la plataforma martima.

El canciller cit aspectos del Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y la Argentina en 1984, en el que sostiene que ese pas “puede tener una zona econmica exclusiva al oeste no al este”.

“Chile no puede pretender proyectar su soberana ms all de lo acordado en el artculo 7 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 que dice que tiene derecho a estar al oeste del meridiano y no al este”, agreg.

Para Sol, “la conducta de Chile de 1984 hasta mayo de 2020, 36 aos, resulta plenamente concordante con la interpretacin que la Argentina ha formulado de ese tratado y Chile dispuso de ocasiones de expresar su desacuerdo y opt por no hacerlo con los efectos que ello conlleva”.