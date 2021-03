Solá: “Hace falta una unidad mayor en América Latina para pelear por la vacuna” – Télam

Sol particip del encuentro “Hacia la Construccin de estados de bienestar en las Amricas III”.

El canciller Felipe Sol pidi “una unidad mayor en Amrica Latina para pelear por la vacuna y lograr mejores condiciones para la regin”, al participar del encuentro “Hacia la Construccin de estados de bienestar en las Amricas III”.

“Las condiciones generales de la pandemia han obligado a emitir mucho ms, a que el Estado pague parte de la nmina salarial de muchas empresas, a hacer ingresos de emergencia para la familia, etc”, dijo Sol, inform la Cancillera en un comunicado.

Y aadi que “en mayor o menor medida todos los gobiernos han ido respondiendo”, pero alert que “la pospandemia tambin exige una ayuda muy grande para que arranque la economa”.

“Desde el punto de vista de las vacunas y desde las economas, veo una Latinoamrica muy dividida y muy ideologizada, y que cada vez que deba discutir acciones de cooperacin, de integracin entre ellas, o incluso como afrontar la pandemia juntos, volva a discutir Venezuela, como si fuera la amenaza ms importante para toda Amrica del Sur”, manifest.

Por ello indic que “la regin as dividida no est preparada para reaccionar ms o menos de manera conjunta a la pandemia y a la pospandemia. Para ello necesitamos alcanzar niveles de unidad generadas por la situacin y no por cuestiones ideolgicas”.

La actividad cont con la participacin de Jos Dirceu, Jos Miguel Insulza, Rafael Michelini y Jorge Castaeda fue organizada por el Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe Lpez-Calva.

Rebrote econmico

Sol destac que en la Argentina “hay un rebrote econmico industrial que repercute ms en el empleo formal que en la actividad econmica informal, que fue ms golpeada por la Covid”.

“Esa recuperacin de recaudacin y ese renacer industrial que estamos viendo y que nos entusiasma, es parcial, heterogneo y no puede llevarnos a decir que implica alguna forma de reduccin de la pobreza segura. Tenemos que investigar mes a mes qu pasa con la pobreza”, aclar.

Lpez-Calva se refiri a las “Condiciones polticas de implementacin de nuevas polticas de bienestar”, y el exministro de Economa de Chile, Carlos Ominami, fue el encargado de exponer sobre ese tema.