Solá, optimista sobre la renegociación de la deuda con los bonistas

El canciller Felipe Solá aseguró este jueves que es “optimista” en relación a la renegociación de la deuda con los bonistas y expresó que la Argentina “está muy insertada en el mundo”.

Al hablar por la radio online FutuRöck, Solá manifestó que en la propuesta que el país le realizó a los acreedores privados “existe un planteo muy serio, muy honesto” y, en ese sentido, opinó que “existe una conducción política que lleva adelante el Presidente (Alberto Fernández), y Martín Guzmán (ministro de Economía) está muy capacitado”.

Sobre el proceso de renegociación dijo que “una negociación tiene tironeos, amenazas, y nadie regala nada”, pero subrayó que la Argentina “ofrece lo que puede pagar”.

“Es un compromiso sustentable y yo soy optimista”, aseveró el canciller en la entrevista que concedió esta mañana.

La Argentina y el resto de los países

Solá opinó que “está muy insertada en el mundo” y añadió: “Hay un número de entrevistas con cancilleres y primeros ministros de Europa y América muy superior por teleconferencias, algo que puede hacerse todos los días, mientras que viajar y verse no podía hacerse todos los días”.

Al responder una consulta respecto del rol de la Argentina dentro del Mercosur, Solá consideró que se trata de “pertenecer y profundizar la integración”.

“Lo que hicimos fue no aceptar acelerar algunos convenios, por ejemplo con Corea, que era el que más perjudicaría a la Argentina”, indicó el canciller al tiempo que agregó: “Lo que dijimos fue que no estamos en condiciones de acelerar un convenio cuando no sabemos cómo es el futuro. Es un convenio que hubiera perjudicado a la industria electrónica, automotriz, al acero”.

En este sentido, dijo que el país tiene “vedado el acceso de productos agropecuarios a Corea por sus barreras arancelarias”.

Reunión con empresarios

Sobre el encuentro que mantuvo en las últimas horas con empresarios y exportadores, relató que “hay una expectativa grande respecto de los grados de apertura que se puedan ir logrando de aquí en adelante”.

“Muchos (empresarios y exportadores) tienen inconvenientes por la cuarentena, pero han sentido el apoyo del Estado en estos días”, reflexionó el titular del Palacio San Martín.

En torno a la relación con Brasil, Solá estimó que “la caída de exportaciones con Brasil lleva varios años”, y puntualizó que, antes, “el comercio ida y vuelta sumaba 40.000 millones (de dólares) y ahora está en un poco más de la mitad”.

“Esta situación -indicó- no es debido a la pandemia, sino por una caída de las exportaciones y la actividad económica en los dos países ya en el gobierno anterior”.

“La pandemia no mejora esta situación pero no afecta tanto el comercio internacional como se podría esperar”, argumentó Solá.

También, consideró que la situación sanitaria en Brasil “va a terminar afectándonos, pero no por lo sanitario, sino porque se verá reducida su capacidad de compra a la Argentina”.

Regreso de argentinos en el exterior

En otro orden, en relación a los operativos para traer de regreso a argentinos que se permanecen varados en el exterior a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, Solá consingó que, desde el 17 de marzo a esta parte “han entrado al país 240 mil argentinos”.

“A quien se le había caído el vuelo, la gran mayoría está acá. A esto se sumaron varios argentinos que vivían afuera y quisieron regresar”, explicó el canciller.

Asimismo, confirmó que “actualmente los extranjeros no pueden ingresar al país, aunque los argentinos no tienen impedimento legal de salida; lo que ocurre es que hay pocos vuelos”.