Soldados rusos tomaron el control de la central nuclear de Chernobil

Tropas rusas tomaron este jueves tomaron el control de la central nuclear de Chernóbil, escenario del desastre atómico en 1986, informó hoy el Gobierno ucraniano en medio de los avances de la incursión terrestre ordenada por Moscú. Además, se hicieron con el control de un estratégico aeropuerto ubicado cerca de Kiev, la capital de Ucrania.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había informado que militares de su país estaban «sacrificando sus vidas» para evitar perder el control sobre la explanta nuclear ubicada a 134 kilómetros de la capital Kiev.

En ambos ataques, las tropas rusas ingresaron desde Bielorrusia, que limita con Ucrania por el Norte y cuya frontera se encuentra a solo tres horas de Kiev por la ruta, dijeron autoridades.

En un mensaje grabado en video, Zelenski dijo que el aeropuerto internacional de cargas Antonov de Gostomel había caída bajo control de las fuerzas invasoras rusas pero aseguró que una operación para recuperar ya estaba en marcha. Momentos más tarde el gobierno ucraniano confirmaba la caída en manos rusas de la central nuclear de Chernobil.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022