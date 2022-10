Soldados ucranianos recuperan la estratégica ciudad de Limán, tras el retiro de fuerzas rusas

Tropas ucranianas «entraron» en la ciudad de Limán, un importante centro ferroviario de la región oriental de Donetsk, que Rusia anexionó ayer, luego que el ejército ruso se retirara de esta localidad estratégica, informaron autoridades de ambos países.

«Las fuerzas de asalto aéreo ucranianas entran en Limán, en la región de Donetsk», publicó el Ministerio de Defensa de Ucrania en Twitter.

En un video de un minuto que acompaña el mensaje, se ve a dos soldados ucranianos agitar y luego colocar la bandera del país al lado de la inscripción «Limán».

«Desplegamos nuestra bandera nacional y la colocamos en nuestro territorio. Limán siempre formará parte de Ucrania», afirma sonriente uno de los dos militares.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today’s and any future «referendums». pic.twitter.com/gGIIk9rNkG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022