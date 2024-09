Solo con las milanesas no alcanza

Durante 16 meses, poco antes de declararse la pandemia en el mundo, Bélgica funcionó sin gobierno. La política falló recurrentemente para conformar una mayoría parlamentaria. Hasta que lo consiguió. La vida cotidiana de esa sociedad europea no se alteró en aquel tránsito largo. Como contracara, la Argentina lleva 9 meses de un ensayo político inédito, libertario, con el presidencialismo de un líder irascible (Javier Milei), un sistema político desmembrado y una comunidad que padece profundos sobresaltos en medio de la crisis. Pero no hay eclosiones y la democracia sobrevive. Algo de magia existiría.

El Gobierno acaba de resignar una ventaja. Los conflictos en las fuerzas opositoras prosiguen. El pero-kirchnerismo no abandona el estado de confusión en que lo tiene sumido el escándalo por violencia de género que la ex primera dama, Fabiola Yañez, denunció contra Alberto Fernández. Los radicales nunca controlan la diáspora. El PRO no termina de definir su perfil y pugna por defender la identidad propia, pese a la colaboración que mantiene con el oficialismo. El gran problema radica ahora en la implosión que se verifica en La Libertad Avanza. Ocurre en Diputados y el Senado. Consecuencia del origen improvisado y opaco que tuvo la formación de la fuerza. Allí llegaron oportunistas, peronistas marginales y dirigentes acercados aviesamente por Sergio Massa. El ex candidato y ex ministro conjeturó, equivocadamente, que su ayuda a Milei mellaría a Juntos por el Cambio y franquearía las puertas de su ambición suprema.