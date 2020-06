Solo el 27% de las pymes podrían sobrevivir por más de 3 meses en el contexto actual

Ya son más de 80 los días que pasaron desde que el gobierno nacional implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia Covid-19. Cientos de sectores del trabajo atraviesan situaciones de extrema complejidad y el universo pyme no es la excepción.

Apenas el 27% de las pequeñas y medianas empresas podría sobrevivir por un lapso mayor a tres meses en el contexto actual, mientras que el 55% de ellas asegura no contar con la espalda suficiente para hacer frente a esta situación por un plazo mayor a los tres meses.

Los datos surgen de un relevamiento llevado adelante por la consultora PwC Argentina, más precisamente del área que estudia el universo pyme. Dicho estudio revela que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas sostiene que las medidas del gobierno nacional “no alcanzan” para sostener las empresas en este contexto de inactividad.

Al respecto, uno de los representantes de la consultora, Pablo Boruchowicz, sostuvo en diálogo con BAE Negocios que “si bien en nuestro país el Estado ha volcado fondos a la economía para mantener la actividad y sostener el empleo, la falta de un fondo anticíclico sumado a los desequilibrios económicos del pasado, hacen más difícil esta tarea y resulta insuficiente para la mayoría de las pymes”.

Según el relevamiento de PwC, el 65% de las pymes informó que los rendimientos fueron inferiores respecto del mismo período de 2019, el 11% determinó que fue igual, mientras que el 24% restante sostuvo que tuvo rendimientos superiores (necesidades esenciales). Al respecto, el 27% aseguró que podría sobrevivir por más de tres meses en este marco contextual, mientras que el 55% adelantó no contar con la espalda suficiente para sobrellevar la situación por tres meses más.

Al mismo tiempo “el 75% de las pymes se encuentran preocupadas por la presión tributaria; 74% por la inflación, 58% por la volatilidad en el tipo de cambio y un 40% por el potencial default de la deuda”, detallaron.

De momento, sólo el 57% de las empresas del sector pudo acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Entre las razones del no acceso al beneficio aparecen la no aplicación o calificación dentro de los requisitos solicitados, por haber superado la facturación requerida, no haber obtenido respuesta de la AFIP o simplemente por no haberlo solicitado.