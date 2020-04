solo tiene contacto con 20 criados y no puede ver a sus caballos

Acaba de cumplir 94 años, pero no lo ha podido celebrar a causa de la pandemia del coronavirus. La reina de Inglaterra, Isabel II, está cumpliendo a rajatabla las normas de confinamiento. Eso sí, con unas comodidades que muy poca gente tiene.

Según la prensa británica, la reina más longeva del mundo está recluida en el castillo de Windsor, y no tiene contacto con nadie, más allá de 20 miembros de su servidumbre. Eso sí, tiene al lado a su esposo, el duque de Edimburgo, que cuenta ya con 98 años de edad.

El diario The Times revela que la reina no tiene acceso a sus establos, donde están sus queridos caballos, a los que no puede ver desde el pasado 19 de marzo, cuando la monarca se confinó.

Según The Times, Isabel II pasa el tiempo consumiendo con avidez noticias en televisión y leyendo periódicos. Además, se mantiene en contacto con su familia mediante videollamadas.

La reina está también centrada en cuidar de sus periquitos, una poco conocida afición de la reina, que mantiene desde que era casi una niña, cuando le regalaron una pareja.