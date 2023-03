«Somos capaces de realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo»

En 1908, una hilandería de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se convirtió en la primera compañía en adoptar la semana laboral de cinco días. Lo hizo para permitir a sus empleados judíos respetar el sabbat, el día de descanso marcado por la Torá, igual que los cristianos podían librar el domingo. A consolidarla contribuyeron otros empresarios, como el fabricante de coches Henry Ford, y la denodada labor de los sindicatos. Ahora, más de un siglo después, el debate sobre la reducción del horario de trabajo se repite, aunque por motivos que nada tienen que ver con la religión.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, junto con una empresa auditora y un laboratorio de ideas, ha llevado a cabo un estudio experimental sobre el impacto de la ‘semana corta’, es decir, de cuatro jornadas laborables en vez de cinco. En total han participado 61 compañías de distintos sectores y de diferentes tamaños en el que constituye el mayor ensayo de este tipo realizado hasta la fecha. Catorce de ellas han optado por aplicar esta reducción de los días de trabajo de forma permanente y sus empleados se muestran «más que satisfechos».

«Estoy encantado con la semana de cuatro días, ¿cómo no iba a estarlo si me pagan lo mismo que por trabajar cinco?», exclama Jonathan Harrison, diseñador y desarrollador web en la agencia de marketing digital Ascendancy, ubicada en Newport (Inglaterra). Tras más de medio año probando este nuevo esquema, este informático tiene clara la principal ventaja de la medida: la ganancia de tiempo. «Puedo hacer todo lo que necesito fuera del trabajo, divertirme y pasar más rato con mi familia y mis amigos», destaca.

Jonathan Harrison, trabajador de Ascendancy. CEDIDA

No obstante, disponer de más horas para sí mismo no es el único beneficio de este cambio, que ha llevado a algunos trabajadores a librar el viernes y a otros el lunes para poder seguir ofreciendo los servicios de la agencia igual que antes. El ambiente en la oficina, afirma, es incluso mejor ahora a causa de la «emoción» generalizada de tener un fin de semana de tres días. «Todo el mundo está mucho más contento, porque tienen tiempo para hacer cosas que previamente no podían. Decidimos aplicarlo porque era un aliciente para retener a los trabajadores y resultar más atractivos», coincide la CEO de la firma, Helen Culshaw.

Además, la productividad parece no haberse resentido, gracias a la implementación de «ciertos cambios» en la organización, como entrar media hora antes. «Nos esforzamos más sabiendo que tenemos un día libre adicional. A mí, ese tiempo extra fuera de la oficina me permite recargar más las pilas, y, al sentirme más enérgico, me encuentro más positivo física y mentalmente para encarar las jornadas», apunta Harrison. Y matiza Culshaw: «No ha habido cambios negativos en este sentido. Somos capaces de realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo».

«Mi vida ha cambiado por completo»

En otra de las empresas que han hecho permanente este esquema trabaja Jade Pagnard, ingeniera química de 26 años empleada como científica especializada en cosmética en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la marca 5 Squirrels, en Hove, cerca de Brighton. Comenzó en su puesto para crear nuevas fórmulas en el mismo momento en que la marca inició la prueba. «La primera semana del ensayo fue también la mía. Ahora tenemos una jornada de nueve a cinco, con media hora para comer, de lunes a jueves», explica.

Jade Pagnard, ingeniera química en 5 Squirrels. CEDIDA

«Mi vida ha cambiado por completo. Siento que tanto mi cuerpo como mi mente están mucho más sanos ahora que disfruto de un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada», asegura. Esta nueva distribución del trabajo le ha permitido gestionar más fácilmente todas sus obligaciones, como hacer la compra o las tareas del hogar, al tener el viernes libre. «Antes me resultaba muy complicado volver a casa de mi familia en solo dos días. Ahora es mucho más fácil. El beneficio general es que estoy menos estresada, más relajada y más cómoda«, ahonda.

Igual que en el caso de Ascendancy, 5 Squirrels ha debido introducir algunas modificaciones en la organización del trabajo, estructurado por bloques, y trabajar en su capacidad de planificación para garantizar -«e incluso incrementar»- la eficiencia y la productividad. Como resultado, el ambiente también ha mejorado. «Todo el mundo está más motivado. Como hemos reducido nuestra socialización en horario de oficina, intentamos quedar al salir o hacer planes juntos», detalla.

«Con este cambio, siento como si tuviera dos semanas en una, porque tengo más tiempo el fin de semana para ver a mi familia y a mis amigos, cumplir con las tareas a las que no llego en los días laborables, descubrir nuevas aficiones y probar diferentes actividades. Ha tenido un impacto muy positivo en mi conciliación y en mi motivación«, subraya.

«Fue uno de los incentivos para pedir el trabajo»

También Olivia Messer, diseñadora gráfica en Literal Humans, comenzó en su nuevo empleo en esta firma londinense dedicada a los servicios de publicidad cuando ya habían implementado el periodo de prueba de la ‘semana corta’. «Fue precisamente uno de los incentivos para solicitar el puesto», reconoce, y no se equivocó al hacerlo. «Es un verdadero cambio de vida. Tengo una actitud mucho más positiva hacia el trabajo y la compañía, y el equilibrio entre trabajo y vida privada es mucho mejor», resalta.

Olivia Messer, diseñadora gráfica en Literal Humans, con algunos compañeros de trabajo. CEDIDA

«Mi día a día no ha cambiado demasiado, salvo que tal vez trato de esforzarme un poco más al sentir que me están compensando con un día libre adicional. Como mis fines de semana son ahora más largos, realmente consigo relajarme y desconectar del trabajo. También puedo irme fuera más a menudo porque tengo más tiempo», señala Messer, que dice ser «más productiva» con este esquema.

¿Vuelta a la jornada de cinco días?

Sobre la conveniencia de que otras marcas sigan el ejemplo de estas catorce y apliquen la semana de cuatro jornadas, todos coinciden en que deberían hacerlo «sin dudar». «Al ver el éxito de este ensayo, creo que otras compañías deberían estudiar cómo implementarla y hacer lo posible para convertirla en realidad», remarca Harrison. Y con él coincide Messer: «Creo que esta estructura irá adquiriendo popularidad y que las firmas que no lo ofrezcan no tienen visión. La gente prioriza cada vez más su tiempo libre, especialmente tras la pandemia. ¡La vida es demasiado corta«.

«Se irá asentando poco a poco. Los resultados están ahí, y funciona. Esta estructura es beneficiosa para los empleados y para los trabajadores, y todos estamos encantados con esta nueva forma de trabajar. Ahora es necesario darle más difusión para que la gente la conozca. Sin embargo, diría que no es factible en todos los sectores. Por ejemplo, puede ser difícil en hostelería y servicios», admite.

También comparten todos ellos sus reticencias a volver a la semana de cinco días. «Aunque parezca un cliché, la felicidad debe estar siempre en primer plano, también en el ámbito laboral. Dicho esto, el puesto debería ofrecer unas compensaciones increíbles para que me lo plantease. De momento, mi respuesta es no. Trabajar cuatro jornadas es un soplo de aire fresco«, recalca Harrison.