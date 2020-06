Son cinco los funcionarios porteños contagiados de coronavirus – Télam

El vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, confirmó que suman cinco los funcionarios porteños contagiados hasta el momento de coronavirus y señaló que todos ellos se encuentran “bien y asintomáticos”.

Así lo afirmó anoche Santilli, luego de que la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, informara a través de la red social Twitter que había sido diagnosticada con Covid-19.

“Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por #Coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense”, reveló la funcionaria porteña.

De esta forma, suman cinco los funcionarios porteños que hasta el momento arrojaron positivo al test de coronavirus.

Al caso de Muzzio se sumaron ayer los de la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, y su marido, el ex ministro de Cultura de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia, Alejandro “Conejo” Gómez, actualmente integrante del directorio del Teatro Colón.

En tanto, el miércoles se había dado cuenta de los casos positivos del secretario de Asuntos Estratégicos del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Emmanuel Ferrario, y el de Federico Di Benedetto, del área de Comunicación.

“Son cinco los casos. Todos están bien y asintomáticos”, dijo anoche el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en declaraciones formuladas a América TV.

Larreta se somete a un nuevo hisopado

Por su parte, Rodríguez Larreta se someterá hoy a un nuevo hisopado, tras el primer resultado negativo, al cumplirse una semana del almuerzo que compartió con María Eugenia Vidal en la sede del gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios.

Días después, Vidal dio positivo para Covid-19, por lo que inmediatamente se le recomendó el aislamiento preventivo y el testeo a aquellas personas con las que tuvo contacto estrecho.