“Son unos hijos de puta, lo que están haciendo es una vergüenza” – NCN

La ex senadora nacional Hilda “Chiche” González de Duhalde apuntó contra el Gobierno nacional por la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “¿Me deja decir lo que pienso? Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada”.

En diálogo con Radio de la Ciudad, sostuvo que “es un ataque feroz que no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre, el kirchnerismo sigue para adelante, nada los detiene”. “Por eso nunca fui kirchnerista. Me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder porque creí que iba a hacer otra cosa y creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz”, añadió la dirigente del Partido Justicialista.

Asimismo, hizo un balance del primer año de Alberto Fernández como Presidente de la Nación: “Creo que no ha sido este año un año de buena gestión. Diría que ha sido un año de pésima gestión del Gobierno, porque hubo muchas cosas que se podrían haber hecho y no se han hecho”.

También cruzó al mandatario por haber dicho que no hay argentinos con hambre: “No está leyendo la realidad. Hay dos opciones: o miente descaradamente o no está leyendo la realidad por cosas que él sabrá. Como decíamos hace muchos años, le hacen el diario de Yrigoyen o miente descaradamente. Con los datos que no solamente da la UCA, sabemos que la canasta básica está hoy en 50 mil pesos. ¿Vos me podés decir cuánta gente gana 50 mil pesos? ¿Y una persona que gana 60 mil pesos dejó de ser pobre? Tampoco lo dejó, porque no puede sostener si tenía un auto, si tenía una prepaga o si quería mandar a su hijo a un colegio un poquito mejor”.

Otro de los temas a los que se refirió es al proyecto de legalización del aborto, sobre lo cual propuso un plebiscito, en el cual ella se mostraría a favor, aunque en una versión más moderada que la que tratará el Congreso: “Lo mejor que podría pasar para la Argentina es que se hiciera un plebiscito y que junto con las elecciones la gente lo votara. Entonces sabríamos verdaderamente qué piensan los argentinos y nos dejaríamos de ponerlo en el medio frente a tantos problemas urgentes e importantes. Este es un tema importante, pero no es de los más urgentes”.